Presse Save-the-Date zur Pressekonferenz "Auswirkungen von COVID-19 auf die psychische Gesundheit von Kindern & Jugendlichen"

Anlässlich des Internationalen Tags der psychischen Gesundheit am 10. Oktober lädt Sie UNICEF Österreich im Namen des gesamten Podiums zur Pressekonferenz ein.

Wien (OTS) - Die negativen Auswirkungen von COVID-19 auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sind nur die „Spitze des Eisbergs"

Datum: Do, 28. Oktober 2021

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Podium

Mag. Christoph Jünger, MBA (Geschäftsführer Österreichisches Komitee für UNICEF),

(Geschäftsführer Österreichisches Komitee für UNICEF), MMag.a Corinna Geißler (Bereichsleitungleitung Advocacy & Kinderrechte Österreichisches Komitee für UNICEF)

(Bereichsleitungleitung Advocacy & Kinderrechte Österreichisches Komitee für UNICEF) Univ. Prof. Dr. Manuel Schabus (Universität Salzburg | Department für Psychologie)

(Universität Salzburg | Department für Psychologie) Ali Mahlodji (UNICEF Österreich Ehrenbeauftragter, EU Jugendbotschafter, Unternehmer & Keynote Speaker)

Ort: APA Pressenzentrum (Laimgrubengasse 10, 1060 Wien, Österreich) | Auf Google Maps anzeigen

Bitte beachten Sie die aktuell gültigen COVID-Bestimmungen.

Live-Stream unter: https://events.streaming.at/unicef-20211028

Hier haben Sie auch die Möglichkeit, über eine Chat-Funktion Fragen an das Podium zu stellen.

Überblick über Inhalte

COVID-19 & psychische Gesundheit

State of the World’s Children Report von UNICEF (Analyse zum Thema psychische Gesundheit vor dem Hintergrund der Pandemie)

Studienergebnisse der Universität Salzburg & Stimmen von Kindern in Österreich

Migration & psychische Gesundheit

Persönliche Story von Ali Mahlodji und wie man selbst Resilienz aufbauen und Hilfe bekommen kann

Empfehlungen & Handlungsanleitungen

Die COVID-19-Pandemie hat große Sorgen um die psychische Gesundheit einer ganzen Generation von Kindern und Jugendlichen sowie Eltern und Betreuer*innen aufgeworfen. Doch die Pandemie stellt möglicherweise nur die Spitze eines Eisbergs der psychischen Gesundheit dar - eines Eisbergs, dem wir zu lange zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben.

Erstmals in seiner Geschichte untersucht der Bericht The State of the World's Children (Bericht zur Lage der Kinder in der Welt) von UNICEF die psychische Gesundheit, wobei der Schwerpunkt auf der Frage liegt, wie Risiko- und Schutzfaktoren im Elternhaus, in der Schule und in der Gemeinschaft die psychische Gesundheit beeinflussen. Vor dem Hintergrund eines wachsenden Bewusstseins für psychische Gesundheitsprobleme und einer wachsenden Nachfrage nach Maßnahmen argumentiert der Bericht, dass wir jetzt einmalige Gelegenheit haben, aus den Lehren der Krise notwendige Schlüsse zu ziehen, um konsequent der psychische Gesundheit jedes Kindes mehr Aufmerksamkeit zu schenken, gefährdete Kinder präventiv zu schützen und uns verstärkt der Kinder anzunehmen, die in der Bewältigung der Krise vor großen Herausforderungen stehen.

Heute veröffentlichte UNICEF den The State of the World's Children Report– eine neue Analyse zum Thema psychische Gesundheit vor dem Hintergrund der Pandemie.

Im Lauf des Monats folgt hierzu noch ein Kurzbericht für Europa, der ebenfalls im Rahmen der Pressekonferenz präsentiert werden wird.

Das Department für Psychologie der Universität Salzburg, unter der Leitung von Univ. Prof. Dr. Schabus, hat während des ersten Lockdowns in Österreich eine umfangreiche Studie unter Kindern und Jugendlichen zur psychischen Gesundheit durchgeführt. Einblicke in die Lage in Österreich und Stimmen von Kindern selbst zeichnen auch hier in Österreich ein deutliches Bild.

Ali Mahlodji, der selbst einen sehr intensiven Draht zu jungen Menschen hat und sich selbst im Leben in seiner Vergangenheit mit psychischen Problemen konfrontiert sah, wird über seine persönliche Story und den Aufbau von Resilienz berichten.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitte Sie um Anmeldung unter presse @ unicef.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Lisa Heidegger-Haber, MA., haber @ unicef.at, M +43 660 34 83 653