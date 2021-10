Willkommen im Brotober: Ströck bedankt sich bei seinen Kunden

Ströck ist Wiens beliebtester Bäcker und feiert den Brotober mit attraktiven Angeboten. Am 16. Oktober 2021 zelebriert Ströck den „Tag des Brotes“ mit schmackhaften Rabatten.

Wien (OTS/LCG) - Die Falstaff-Community hat kürzlich entschieden und Ströck zum beliebtesten Bäcker Wiens gekrönt. Diesen Erfolg schuldet der Lieblingsbäcker seinen über 1.350 Mitarbeitern und treuen Kunden. Ströck bedankt sich für die Wahl und feiert auch heuer wieder die Brotober-Wochen mit köstlichen Aktionsbroten und Preisen zum Anbeißen. Bis 2. November 2021 können sich Feinschmecker über einen 30-prozentigen Rabatt beim Kauf einer der fünf Brotspezialitäten „Bio-Feierabend-Wiederbrot“, „Bio-Ur-Roggenbrot“, „Bio-Feierabend-Christoph-Brot“, „Dinkel-Erdäpfelbrot“ und „Bio-Roggen-Pur“ freuen. Für den Spitzenpreis für die herausragenden Brote aus der Backstube des Wiener Familienunternehmens muss nur der Gutscheinflyer in einer Filiale geholt, von der Ströck-Website heruntergeladen oder digital am Smartphone eingelöst werden.

Um den „Tag des Brotes“ am 16. Oktober 2021 zu Ehren des wichtigsten Grundnahrungsmittels der Menschen standesgemäß zu feiern, erhalten Kunden einen zusätzlichen 30-prozentigen Festtagsrabatt auf das gesamte Brotsortiment. Das Angebot gilt in allen Ströck-Filialen und Ströck-Feierabend-Bäckereien.

„Dieses Jahr feiern wir neben dem Brotober auch die Renovierung unserer ersten Filiale. Die Ströck-Filiale in Kaisermühlen wurde anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens modernisiert und erstrahlt im neuen Glanz. Das gemütliche Ambiente mit noch mehr Sitzplätzen ist eine Einladung, sich eine kleine Auszeit vom Alltagsstress zu nehmen und Bio-Brot sowie nachhaltig hergestellten Kaffee in vollen Zügen zu genießen“ , so Geschäftsführerin Irene Ströck.

Die Brotober-Gutscheine gibt es online auf stroeck.at/brotober. Weitere Informationen auf stroeck.at





Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Sabrina Hanreich

Tel.: +43 699 17257147

shanreich @ leisure.at

https://www.leisure.at/presse