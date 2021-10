10 k Beratung weiter auf Wachstumskurs: Marita Weiß ist neues Mitglied der Geschäftsleitung

Speyer, Germany (ots/PRNewswire) - Als Betriebswirtin und HR-Führungskraft mit langjähriger und breiter Berufserfahrung in Industrie und Beratung wird Marita Weiß als Leiterin Operations Teil der Geschäftsleitung der 10 k Beratung. "Transformation ist in aller Munde. Aber die Menschen müssen mitgenommen werden und Unternehmen brauchen bei der Planung und Umsetzung einen starken Partner. Die 10 k Beratung als Partner für Mensch und Unternehmen sorgt dafür, dass eine Transformation gelingt", sagt Marita Weiß, die sich sichtlich auf ihre neue Aufgabe freut.

"Mit der Erweiterung der Geschäftsleitung werden wir dem wachsenden Bedarf an unseren Themen weiter professionell und leistungsstark gerecht", ergänzen Silvia Kohlberger und Stefan Detzel.

Über 10 k Beratung:

10 k begleitet Menschen und Organisationen bei Veränderungsherausforderungen. 10 k konzipiert, kommuniziert und moderiert sämtliche personalbezogenen Herausforderungen, die mit einer Transformation einhergehen. Gleichzeitig versteht sich 10 k als aktiver Akteur im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik. 10 k ist in ständigem Austausch mit Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften, Führungskräften, Betriebsräten und Mitarbeitern. 10 k gestaltet Veränderungen mit Beteiligung aller relevanten Akteure. Die wertorientierte Verbindung der vorlaufenden Beratung mit der Umsetzung in der Praxis, bildet den 10 k Unternehmenskern....neben mehr als 25 Jahren Erfahrung mit über 2000 Unternehmen aus allen Branchen und Größenklassen. 10 k setzt Konzepte und Ideen für eine gute Zukunft mit mehr als 100 Mitarbeitern bundesweit um. Neben der Zentrale in Speyer, ist 10 k über Niederlassungen in Berlin, Köln-Bonn, Frankfurt, Coburg, Stuttgart und München präsent.

