Developer Advocates – Die Stimme der EntwicklerInnen

Neue Podcast-Folge „Always On“ – APA-Tech-Chef Clemens Prerovsky im Gespräch mit Antje Barth, Developer Advocate bei Amazon Web Services

Meine Hauptaufgabe besteht darin, die Interessen von Entwicklern zu vertreten und ihnen dabei zu helfen, ihre Tools und Services erfolgreich zu nutzen. Antje Barth, Developer Advocate bei Amazon Web Services

Wien (OTS) - Was brauchen Entwicklerinnen und Entwickler, um ihre Projekte erfolgreich voranzubringen? Wie erfahren sie, ob die Kundinnen und Kunden mit ihren Anwendungen zufrieden sind oder was sie konkret verbessern könnten? Antje Barth ist Developer Advocate bei Amazon Web Services (AWS) und erklärt in der neuesten Podcast-Folge von „Always On“ mit APA-Tech-Chef Clemens Prerovsky, welche Aufgaben das noch relativ junge Berufsbild mit sich bringt, welche Rolle es in der Produktentwicklung spielt – und was für sie persönlich einen guten Arbeitstag ausmacht.

„ Meine Hauptaufgabe besteht darin, die Interessen von Entwicklern zu vertreten und ihnen dabei zu helfen, ihre Tools und Services erfolgreich zu nutzen. Das Feedback der Entwickler spiele ich dann in unsere Produktentwicklung zurück – somit helfe ich, unsere Services im Interesse der User weiterzuentwickeln“, fasst Barth ihren Job als Developer Advocate zusammen. Die Software-Entwicklerin hat sich auf künstliche Intelligenz (AI) und maschinelles Lernen spezialisiert. Im engen Austausch mit Data Scientists und Machine Learning Engineers hilft sie, diverse Tools schneller voranzubringen und bespricht konkrete Anwendungsszenarien. Sie veranstaltet außerdem Workshops, in denen sie praktische Tipps dazu gibt, wie die Tools möglichst effektiv eingesetzt werden können, und entwickelt gemeinsam mit Developern Tools und technischen Content.

Ein offener Austausch und stetiger Feedback-Loop seien in ihrem Job besonders wichtig, so Barth: „Bei AWS ist in Bezug auf den Produktentwicklungsprozess ,working backwards‘ angesagt – wir arbeiten fast immer rückwärts. Das heißt, 90 Prozent der Rückmeldungen an unsere Entwickler basieren auf direktem Feedback der Kundinnen und Kunden. Dieser Feedbackloop und die direkte Interaktion mit den Entwicklern sind elementar. Gleichzeitig vertrete ich aber auch die Wünsche und Anforderungen der Entwickler nach intern, bin sozusagen ihre Stimme.“

Was für Antje Barth einen erfolgreichen Arbeitstag ausmacht? „Ich freue mich wahnsinnig über Feedback von Nutzern und Entwicklern. Zum Beispiel, wenn Entwickler nach einem meiner Workshops ihr eigenes Projekt implementieren oder Projekte in ihren Firmen voranbringen. Das größte Erfolgserlebnis habe ich, wenn sie etwas Neues lernen konnten.“

Wie sie zu solchen Erfolgserlebnissen kommt? „Ich habe Spaß an der Technologie, bleibe neugierig, und habe Freude daran, das eigene Wissen mit anderen zu teilen“, fasst Barth die wichtigsten Eigenschaften eines guten Developer Advocates zusammen.

Außerdem spricht Antje Barth mit Clemens Prerovsky im Podcast darüber, welche Rolle fiktive Presseaussendungen im Projektmanagement-Prozess spielen, wie sich der Beruf in den letzten beiden Jahren entwickelt hat und sie verrät, welche Projekte schon für prägende Erlebnisse gesorgt haben.

Die aktuelle und weitere Folgen der Podcast-Serie „Always On“ sind auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts zu finden.

„Always On“ mit Clemens Prerovsky

Geschichten aus der Praxis, gebündelt mit unverblümten Meinungen und konkreten Tipps: Der IT-Podcast von APA-IT-Geschäftsführer Clemens Prerovsky beleuchtet Trends und Innovationen aus der Welt der IT. Von Agilität über Cloud Services bis hin zu User Experience und Recruiting – gemeinsam mit renommierten Gästen ermöglicht Clemens Prerovsky ExpertInnen sowie QuereinsteigerInnen einen einfachen und verständlichen Zugang zu diversen Tech-Themen.

