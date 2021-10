Wellness für die Seele: Natur und Spa mitten im Naturpark Weissensee

Das Naturparkhotel „Das Leonhard“ schafft seit Jahrzehnten einen einzigartigen Rahmen für ein rar gewordenes Gut: die Natur.

KLAFS steht für hochwertige Produkte, geradliniges Design und Funktionalität ohne Schnickschnack, der ablenkt. Nicola Christian Müller, Inhaber Naturparkhotel "Das Leonhard"

Hopfgarten (OTS) - „Wir bieten den Menschen eine Gegenwelt zum hektischen Alltag, eine feine, ruhige Auszeit und eine persönliche Ansprache. Jeder Gast ist während des Urlaubs Teil unserer Familie, hat einen Namen und ist keine Nummer“, stellt Gastgeber Nicola Christian Müller das Persönliche in seinem 20 Zimmer umfassenden Betrieb in den Mittelpunkt. Um die Qualität und den Wohlfühlfaktor weiter zu steigern, setzte das Naturparkhotel „Das Leonhard“ auf eine Neugestaltung des gesamten Spa-Bereichs unter dem Motto: Freiraum schaffen und die Natur in Szene setzen, ohne vom Wesentlichen abzulenken.

Qualität, Funktionalität und Design mit KLAFS

In Wellnessfragen hatte daher für den Gastgeber die Hochwertigkeit des Materials, ein harmonisches Gesamtkonzept und die Ausführung höchste Priorität. „Das Leonhard“ setzte auf natürliche Materialien wie regionales Fichtenholz, zurückhaltende Farben in grauen, braunen, grünen und blauen Naturtönen der Seelandschaft sowie Komfort ohne unnötiges Beiwerk. Müller: „ KLAFS steht für hochwertige Produkte, geradliniges Design und Funktionalität ohne Schnickschnack, der ablenkt. Das gefällt mir, ist nachhaltig und entspricht voll und ganz unserem Verständnis von Wohlfühlen“, bringt es Müller auf den Punkt.

Entstanden sind eine finnische Sauna und ein Sanarium® jeweils mit Panoramafenster, ein Sole-Dampfbad, ein Panorama-Ruheraum mit Blick auf den See sowie zwei großzügige Erlebnisduschen. Die gesamte Wohlfühloase sorgt mit durchdachtem Design für Weitblick beim Wellnessen. Der Übergang von der Natur mit der Innengestaltung verläuft fließend und wird durch große Glasfronten verbunden. „Die Gäste haben das Gefühl, in – ja ein Teil – der Natur zu sein. Sie beobachten zum Beispiel die weidenden Kühe aus der Panoramasauna und nehmen alles, was damit einhergeht, bewusst wahr“, betont der passionierte Gastgeber.

Über die KLAFS GmbH

Der Marktführer für Sauna- und Spa-Angebote schuf mit 65 Mitarbeitenden in Österreich bereits über 35.000 faszinierende, einzigartige, maßgeschneiderte und nachweislich guttuende Entspannungsorte in österreichischen Hotels, Fitness-Studios, Freizeitbädern und privaten Wellness-Oasen.

