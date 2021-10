IGGÖ ad Empowerment: Aktionswoche widmet sich Förderung der Chancengleichheit und Gestaltungsmacht muslimischer Frauen

Wien (OTS/IGGÖ) - Mit der Aktionswoche „Creating Spaces – Entfaltungsräume für muslimische Mädchen und Frauen” leistet das vor einem halben Jahr gegründete Referat für Gleichbehandlung und Frauenförderung der IGGÖ einen bedeutenden Beitrag zur Auseinandersetzung mit Geschlechterungerechtigkeiten sowohl auf gesamtgesellschaftlicher Ebene als auch innerhalb der muslimischen Gemeinschaft.



Ausgangslage für die Gestaltung der Aktionswoche war das Videoprojekt „Aber wir wollen!“, in dem muslimische Frauen unterschiedlicher Communities und Backgrounds ihre Erfahrungen mit Einschränkungen innerhalb ihres persönlichen Erlebnis- und Entfaltungsraumes durch tradierte Geschlechter- und Familienhierarchien sowie rigider Vorstellungen bezüglich sozialer Verhaltensweisen und Rollenmuster mitteilen.



Im Rahmen einer öffentlichen Podiumsdiskussion werden die im Video beschriebenen gesellschaftlichen Be- und Verhinderungen, die den Frauen widerfahren, mit der islamischen Theologin Canan Bayram, der Sozialpädagogin Eşim Karakuyu und der Journalistin Nour Khelifi reflektiert und mögliche alternative Handlungsmuster aufgezeigt.



„Mit der diesjährigen Aktionswoche setzen wir einen wesentlichen Anstoß, Mädchen und Frauen innerhalb unserer Glaubensgemeinschaft langfristig wirkliche Chancengleichheit und Gestaltungsmacht einzuräumen. Mein Anspruch an die IGGÖ unter meiner Leitung ist deren Entwicklung hin zu einer Institution, die von gleichwertiger Beteiligung und Sichtbarkeit von Frauen und Männern in allen Bereichen geprägt ist“, so IGGÖ-Präsident Ümit Vural zum Auftakt der Aktionswoche.



Die IGGÖ erwartet sich von der Aktionswoche Erkenntnisse, die zur Formulierung eines Leitfadens für die Schaffung eines Angebots mädchen- und frauenspezifischer Projekte des Referats für Gleichbehandlung und Frauenförderung und die Gemeinschaft Junger Muslim*innen führen.



Die Podiumsdiskussion findet am Dienstag, den 5. Oktober 2021 ab 18 Uhr im Bildungshaus der IGGÖ in der Herbststraße 6-10, 1160 Wien statt und wird live auf der Facebook-Seite der IGGÖ (@iggioe) übertragen.



Das detaillierte Rahmenprogramm zur Aktionswoche finden Sie auf der Webseite der IGGÖ.

