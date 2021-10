ARBÖ: Herbstferienstart in 5 deutschen Bundesländern und der Graz-Marathon sorgen kommendes Wochenende für Staus und Sperren

Staus und lange Wartezeiten im Westen: Herbstferienbeginn in Teilen Deutschlands. Verkehrssperren und Verzögerungen in Graz: der Marathon ist zurück!

Wien (OTS) - Laut ARBÖ-Verkehrsexperten wird es kommenden Wochenende auf den Transitrouten in West-Österreich zu längeren Staus und Wartezeiten kommen. Grund dafür ist der Beginn der Herbstferien in 5 deutschen Bundesländern, darunter die Hauptstadt Berlin und Nordrhein-Westfalen. Der Hauptreisetag wird voraussichtlich der Samstag sein. Besonders betroffen werden ab den Vormittagsstunden die folgenden Transitrouten in West-Österreich sein:

Tauernautobahn (A10) im Großraum Salzburg und auf der Tauernscheitelstrecke

Karawankenautobahn (A11) vor dem Karawankentunnel bei der Ausreise

Inntalautobahn (A12) im Baustellenbereich zwischen Wiesing und Schwaz

Brennerautobahn (A13) vor der Mautstelle Schönberg

Lange Verzögerungen erwartet der ARBÖ bei der Einreise nach Österreich vor den Grenzübergängen Kufstein/Kiefersfelden (A12) und Walserberg auf der Westautobahn (A1). Vor der Grenze Nickelsdorf auf der Ostautobahn (A4) kann es zu längeren Wartezeiten in beiden Richtungen kommen.

Graz-Marathon sorgt für Sperren und Staus

Am kommenden Wochenende findet in der steirischen Hauptstadt der Graz-Marathon statt. Tausende Laufbegeisterte werden sich am Sonntag auf die 42,195 Kilometer lange Strecke begeben.

Neben dem eigentlichen Marathon finden noch 9 weitere Bewerbe statt.

Bereits am Samstag ist die Strecke rund um die Oper für einige Läufe komplett gesperrt.

Das betrifft unter anderem folgende Straßen:

12:00 bis 21:00 Uhr: Hammerlinggasse, Hans-Sachs-Gasse, Tummelplatz, Einspinnergasse

17:00 bis 19:00 Uhr: Burggasse, Hofgasse (ab Burggasse), Burgtor

Am Sonntag ist die gesamte Laufstrecke von 07:00 bis 16:00 Uhr gesperrt, unter anderem die Conrad-von-Hötzendorf-Straße, der Grieskai/Lendkai, die Münzgrabenstraße, der Ring und die Wienerstraße. Auch die folgenden Brücken sind unpassierbar:

Augartenbrücke

Erzherzog-Johann-Brücke

Keplerbrücke

Radetzkybrücke

Tegetthoffbrücke

Laut ARBO-Experten ist das Einfahren in die Straßen rund um die Marathonstrecke nur bis 07:00 Uhr möglich und das Ausfahren ist bis 09:00 Uhr erlaubt.

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at