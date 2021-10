Aviso Pressegespräch: Die Zukunft des Facility Managements

Pressefrühstück mit Erich Steinreiber, CEO von ISS Österreich, und Gerhard Komarek, Landesinnungsmeister Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung

Wien (OTS) - Pressekonferenz am 14.10.2021 um 10.00 Uhr bei weXelerate

Bitte beachten Sie die aktuellen COVID-19-Schutzmaßnahmen. Es gilt die 3G-Regel. Bitte registrieren Sie sich vorab per E-Mail via isabella.schulner@at.issworld.com

Pressefrühstück: Die Zukunft des Facility Managements

1956 als Reinigungsunternehmen gegründet, ist ISS Österreich heute erfolgreicher Marktführer für alle Dienstleistungen rund ums Gebäude. Gerade die herausfordernde Corona-Pandemie hat gezeigt: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Facility-Branche sind in vielen Fällen die vermeintlich «unsichtbaren Stars» des Alltags. Sie sorgen dafür, dass alles reibungslos funktioniert und sich Menschen wohl und sicher fühlen können.



Für ISS ist das 65. Jubiläumsjahr Anlass, Bilanz zu ziehen sowie einen Blick in die Zukunft zu werfen:

Was geschah in der Vergangenheit und was sind die Herausforderungen der Zukunft?

Welche Innovationen werden im Facility Management forciert?

Wie reagiert ISS als einer der größten Arbeitgeber in der Branche auf den Fachkräftemangel?

Datum: 14.10.2021, 10:00 - 11:30 Uhr

Ort: weXelerate, Board Room

Praterstraße 1 (Space 3), 1020 Wien, Österreich

Url: https://www.at.issworld.com/

