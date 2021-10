Einladung zum virtuellen Presse-Hintergrundgespräch: Nutzung von Gesundheitsdaten - Perspektiven für die Zukunft

Wien (OTS) - Gesundheitsdaten breit verfügbar zu machen, ist eine Notwendigkeit, will man die Gesundheitsversorgung verbessern. Dies hat sich gerade jetzt, in der COVID-19-Pandemie, gezeigt. Vorbehalte dagegen gibt es allerdings aus datenschutzrechtlichen Gründen, Schwierigkeiten ergeben sich aus der mangelhaften Vernetzung dieser Daten.

Bei diesem Hintergrundgespräch erhalten Sie Informationen und Einblicke in die Potenziale der breiten Datenintegration in den Forschungs- und Pharmabereich. Hierzu stellen wir Best Practices vor. Sie erfahren, was die Datenvernetzung und -nutzung für die Versorgung aus Behördensicht ermöglicht und nicht zuletzt erhalten Sie auch eine Einschätzung aus juristischer Sicht, wie die breite Datennutzung unter Einbezug persönlicher Rechte gelingen kann.



Datum: Donnerstag, 14. Oktober 2021

Uhrzeit: 15:30 Uhr bis ca. 17:00 Uhr

Ort: Teams-Sitzung – Teilnahme-Link

Wir ersuchen um ein kurzes Aviso per Mail an peter.richter@pharmig.at, dass Sie teilnehmen werden.



Ihre GesprächspartnerInnen (in alphabetischer Reihenfolge):

▪ Univ.-Prof. Dr. Nikolaus Forgó | Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht, Universität Wien

▪ PD Dr. Johannes Pleiner-Duxneuner | Co-Vorsitzender des PHARMIG Standing Committees Oncology und Medical Director Roche Austria GmbH

▪ Univ.-Prof. Mag. Dr. rer. biol. hum. Tanja Stamm, PhD, MSc, MBA | Section for Outcomes Research Center for Medical Statistics, Informatics, and Intelligent Systems Medical University of Vienna

▪ DI Dr. Christa Wirthumer-Hoche | Leiterin des Geschäftsfeldes AGES

Medizinmarktaufsicht



Sie sind herzlich eingeladen, bei diesem virtuellen Presse-Briefing auch Ihre Fragen zum oben genannten Themenkreis einzubringen. Dazu ersuchen wir Sie, diese vorab an peter.richter@pharmig.at zu übermitteln.



