FPÖ – Amesbauer: Türkis-grüner Impffanatismus gefährdet nun sogar die Sicherheit in Österreich!

Freiheitliche bringen parlamentarische Anfrage wegen Impfpflicht für Polizeibewerber ein!

Wien (OTS) - Wie am Wochenende bekannt wurde, werden zukünftig bei der Polizei nur noch Bewerber aufgenommen, die eine Corona-Impfung vorweisen können. FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer kritisierte diese Maßnahme scharf: „Während die Regierung immer vorgibt, eine Impfpflicht auszuschließen, setzt sie schrittweise genau diese um. Im völlig außer Kontrolle geratenen Impffanatismus macht ÖVP-Innenminister Nehammer nicht einmal davor Halt, die Spaltung der Gesellschaft in die Polizei hineinzutragen und damit die Sicherheit in Österreich langfristig zu gefährden.“ Amesbauer verwies darauf, dass heuer bereits die Aufnahmezahlen mangels ausreichender Interessenten deutlich reduziert werden musste und gab zu bedenken: „Mit der Einführung einer Impfpflicht für Bewerber, bei der selbst Genesene nur noch mit Impfung zum Aufnahmeverfahren zugelassen werden sollen, droht sich nun die Bewerberquote weiter zu reduzieren. Wie will Nehammer in den kommenden Jahren mit dieser Vorgangsweise anstehende Pensionierungen kompensieren? Das ist unverantwortlich und mit keiner wissenschaftlichen Evidenz verhältnismäßig erklärbar.“

Außerdem ist für den freiheitlichen Sicherheitssprecher völlig unverständlich, dass die Personalvertretung in diese Entscheidung nicht eingebunden wurde: „Diese Drüberfahrermentalität ist in der türkisen Welt ein Teil der ‚neuen Normalität‘ und zutiefst abzulehnen. Außerdem halte ich es für komplett verantwortungslos, dass man auf körperlich und geistig vollkommen geeignete Bewerber verzichtet, die ihr persönliches Recht auf körperliche Unversehrtheit in Anspruch nehmen und bereit sind, ihr Leben in den Dienst der Sicherheit für die österreichische Bevölkerung zu stellen.“ Insgesamt sei man, so Amesbauer, noch viele Fragen schuldig geblieben, die er im Zuge einer parlamentarischen Anfrage an den ÖVP-Innenminister Nehammer klären möchte: „Nehammer soll uns im Detail die Evidenzen für diese Maßnahme darlegen und die Auswirkungen auf die langfristigen Personalplanungen erklären. Außerdem möchte ich Antworten darüber, wie man mit Bewerbern umgehen wird, die sich nicht impfen lassen können.“

„Ich lehne eine Impfpflicht grundsätzlich ab. Es muss jeder selbst und frei entscheiden können, ohne dadurch Nachteile zu erfahren, oder wie in diesem Fall von bestimmten Berufen ausgeschlossen zu werden“, betonte Amesbauer.

„Dass es nicht einmal klare Ausnahmeregelungen für jene Bewerber gibt, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder einen entsprechend hohen Antikörperstatus aufgrund einer durchgemachten Infektion haben, zeigt die evidenzbefreite Impfbesessenheit von Nehammer und der gesamten Regierung auf - das ist unglaublich“, kritisierte der FPÖ-Sicherheitssprecher.

