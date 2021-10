Medizin Medien Austria GmbH wird Teil der MedTriX Group

Wien (OTS) - Die Medizin-Verlage der Südwestdeutschen Medienholding schließen sich zur neuen MedTriX Group zusammen. Dies sind die Unternehmen Medizin Medien Austria GmbH (Wien), Medical Tribune Verlagsgesellschaft mbH (Landsberg, Regensburg, Wiesbaden) und Swiss Professional Media AG (Basel).

Der Healthcare-Markt befindet sich in einem tiefgreifenden technologischen Wandel. Die digitale Transformation vollzieht sich in sämtlichen Bereichen: angefangen bei Diagnostik und Therapie, über das Praxismanagement bis hin zur Mediennutzung ärztlicher Zielgruppen.

Ein neuer Verbund für eine neue Zeit

Um die Herausforderungen der digitalen Transformation erfolgreich zu meistern, haben sich die drei Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz DACH-weit zu einem starken Verbund zusammengeschlossen. „Die MedTriX Group ist mehr als die Summe ihrer Einzelteile: Aufgrund unserer langjährigen Expertise, unserer Diversität und des geballten Know-hows in der Gruppe sind wir in der Lage, uns gemeinsam neue Geschäftsfelder in den jeweiligen Märkten mithilfe innovativer Lösungen zu erschließen“, erläutert Oliver Kramer, CEO der MedTriX Group.

Der Name MedTriX steht unter anderem für die Begriffe „Medizin“ und „Medien“, das „Tri“ repräsentiert die drei Dimensionen print, digital und live sowie die drei Länder (DACH). Das „X“ steht für zukunftsweisende Innovationen.

Passgenaue Produkte für den Healthcare-Markt

„Vor dem Hintergrund der zunehmend individualisierten Mediennutzung erwarten unsere Leser:innen und Kund:innen in der Gesundheitsindustrie von uns mehr denn je maßgeschneiderte und multimediale Leistungsangebote“, sagt Hanno Schorlemmer, Head of Digital & Marketing der MedTriX Group. „Was uns in der Gruppe eint, ist die Leidenschaft, das Commitment und die Entschlossenheit, mit der wir nach der innovativsten Lösung suchen.“

Dabei wird sich der neue Verbund an sich verändernden Bedürfnissen orientieren, Zielgruppen aktiv in die Entwicklung einbeziehen und auf neue Technologien setzen. So sollen innovative Produkte und relevante Inhalte entstehen, die nicht nur maßgeschneidert und nachhaltig sind, sondern auch echte Maßstäbe im Gesundheitsmarkt setzen.

We care for Media Solutions

Der Motor für den geplanten Wandel der MedTriX Group vom klassischen Verleger von Fachmedien hin zum führenden datengetriebenen Kommunikations-Dienstleister im Gesundheitsmarkt ist der Lösungsanspruch: „We care for Media Solutions“. Über klassische Print- und Online-Formate hinaus wird die MedTriX Group künftig neue digitale Technologien nutzen, um innovative Angebote für den Healthcare-Markt zu entwickeln. Dazu zählen unter anderem passgenaue „Extended Reality“-Lösungen (im Bereich der erweiterten wie der virtuellen Realität) zum Beispiel für Veranstaltungen, ärztliche Fortbildungen sowie für Therapie und Diagnostik. Erreicht werden sollen außerdem eine exaktere Zielgruppenansprache via Big Data, Integration von Data Journalism und der Aufbau von Communitys sowie die Nutzung künstlicher Intelligenz wie sprachgesteuerte Assistenzsysteme.

Starke Marken der MedTriX Group

Alle Medien-Marken der MedTriX Group bleiben bestehen. Ihre Alleinstellungsmerkmale werden nachhaltig geschärft und ausgebaut. Zu den Marken der MedTriX Group gehören unter anderem: Medical Tribune, Tribune Médicale, Arzt & Wirtschaft, Journal Onkologie, diabetes zeitung, Clinicum, Schütz-Medical-Service, medonline.at, Pharmaceutical Tribune, Zahn Zeitung Schweiz, International Transport Journal, Technische Rundschau.

Mehr zur neuen MedTriX Group inklusive Brand-Movie finden Sie hier:

www.medtrix.group

Rückfragen & Kontakt:

Friedrich Tomaschek

Geschäftsführer

T +43 1 54600 520

f.tomaschek @ medizin-medien.at



Katharina Weixelbraun

Assistentin der Geschäftsführung

T +43 1 54600 543

k.weixelbraun @ medizin-medien.at