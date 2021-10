Columbus-Ehrenpreis 2021: Slow Travel und Slow Food – Österreicher als Preisträger

Der Columbus-Ehrenpreis 2021 für Verdienste um den Tourismus der deutschen Reisejournalisten geht nach 22 Jahren wieder an einen Österreicher

Lienz (OTS) - Nach der Auswahl des Preisträgers für den Columbus-Ehrenpreis 2021 der Vereinigung Deutscher Reisejournalisten (www.vdrj.de) im Frühjahr erfolgte nun die offizielle feierliche Verleihung bei der Jahrestagung der deutschen Reisejournalisten in Bremerhaven. Marina Noble, Ehrenpreis-Geschäftsführerin (2.v.r.) überreichte in Anwesenheit des Vorsitzenden der VDRJ Rüdiger Edelmann (ganz links) dem österreichischen Slow Tourism-Experten Eckart Mandler (2.v.l.) den Columbus-Ehrenpreis für hervorragende Dienste um den Tourismus für seinen unermüdlichen Einsatz für einen nachhaltigen Tourismus sowie seine Projekte von Slow Travel mit den Wanderhotels in Europa und Slow Food in Kärnten.

Eckart Mandler ist der 46. Columbus-Ehrenpreisträger und er ist 22 Jahre nach dem Künstler Friedensreich Hundertwasser und dem Bauunternehmer Robert Rogner der erste Österreicher, der seit 1998 diese Auszeichnung für den heimischen Tourismus entgegennehmen konnte. In seiner jahrzehntelangen Tätigkeit als Unternehmer und Tourismusberater gründete er die Vereinigung der Wanderhotels in Europa (www.wanderhotels.com), war Mitbegründer von Österreichs Wanderdörfern und dem österreichischen Wandergütesiegel, entwickelte das Natur- und Kräuterdorf Irschen/Kärnten und ist seit Jahren der Motor der Slow Food Bewegung in Kärnten mit den Projekten Slow Food Travel und Slow Food Villages (www.slowfood-kaernten.at).

„Die nachhaltige Entwicklung und Nutzung der lokalen und regionalen Potenziale, die Vernetzung der menschlichen Ressourcen in Dörfern und Regionen sowie die Stärkung der Gemeinschaften in touristischen Organisationen zählen zu meinen Erfolgsgeheimnissen. Es sind oft die vergrabenen Perlen, die erst dann glänzen, wenn sie zu einer Perlenkette aufgefädelt sind und den Reisenden und Einheimischen sichtbar gemacht werden“, sagt Mandler. Heute betreut er mit seiner Firma Slow Tourism Projektmanagement GmbH (www.slowtourism.at) die erfolgreiche Gruppe der Wanderhotels sowie die zahlreichen Slow Food-Aktivitäten in Kärnten.



