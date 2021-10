21. Bezirk: Straßenbauarbeiten am Kreuzungsplateau Siemensstraße/Franz-Sebek-Straße

Wien (OTS) - Aufgrund von Zeitschäden beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau am Mittwoch, dem 6. Oktober 2021, mit der Sanierung des in Richtung Siemensplatz führenden Stauraumes inklusive dem Kreuzungsplateau Siemensstraße/Franz-Sebek-Straße, im 21. Bezirk. Die Arbeiten finden in drei Bauphasen statt.

Verkehrsmaßnahmen

In der ersten Bauphase, von 6. bis 10. Oktober, erfolgen die Arbeiten in der Siemensstraße bei Freihaltung von einem Fahrstreifen in Fahrtrichtung Siemensplatz.

Ab voraussichtlich 11. bis 17. Oktober ist das Linksabbiegen von der Siemensstraße in die Franz-Sebek-Straße nicht möglich. Für den Verkehr wird ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Siemensplatz freigehalten. Die Umleitung führt über Heinrich-von-Buol-Gasse, Leopoldine-Padaurek-Straße zur Franz-Sebek-Straße.

Ab voraussichtlich 18. bis 22. Oktober wird lediglich der rechte Geradeaus-Fahrstreifen in Fahrtrichtung Siemensplatz für die Bauarbeiten in Anspruch genommen. Die übrigen Fahrrelationen werden freigehalten.

Auf Baudauer wird die Autobushaltestelle „Franz-Sebek-Straße“ der Linien 28A und 31A vor Höhe Siemensstraße 89 verlegt.

Der Verkehr in der Siemensstraße in Fahrtrichtung Leopoldauer Straße ist von den Bauarbeiten nicht betroffen.

Örtlichkeit der Baustelle: 21., Stauraum inklusive Kreuzungsplateau Siemensstraße/Franz-Sebek-Straße

Baubeginn: 6. Oktober 2021

Geplantes Bauende: 22. Oktober 2021

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at



Jasmin Bichler

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 01 4000-49814

Mobil: 0676 8118 49814

E-Mail: jasmin.bichler @ wien.gv.at