Bildungsstadtrat Wiederkehr begrüßt neue Sprachförderkräfte in den Wiener Kindergärten

Wien (OTS) - Im Rahmen eines Festaktes im Arkadenhof des Wiener Rathauses hat Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) zusammen mit SPÖ Wien Kinder- und Familiensprecher Marcus Gremel und der Abteilungsleiterin der Abteilung Stadt Wien - Kindergärten, Daniela Cochlár heute 50 neue Sprachförderkräfte für die Wiener Kindergärten begrüßt.

Wie im Regierungsübereinkommen verankert, ist es das Ziel der Fortschrittskoalition, bis zum Ende der Legislaturperiode 500 Sprachförderkräfte an Wiener Kindergärten zum Einsatz zu bringen.

Um Kinder von Anfang an bestmöglich in ihrer sprachlichen Entwicklung zu begleiten und zu fördern, kommen diese Sprachförderkräfte, welche die pädagogische Arbeit in den Kindergärten mit dem besonderen Fokus auf der Sprachförderung ergänzen, zum Einsatz.

Diese Teamarbeit hat zur Folge, dass der Alltag der Kinder durch gezielte zusätzliche sprachförderliche Aspekte individuell und situationsorientiert gestaltet wird. Die Kindergartenpädagog*innen werden dadurch gezielt entlastet.

Durch die Arbeit der Sprachförderkräfte wird die sprachliche Förderung im Alltag der Kinder spielerisch integriert. Das ermöglicht mehr Teilhabe, Mitentscheidung und Mitgestaltung. Eine der Hauptaufgaben der Sprachförderkräfte ist es, Kindern Freude am Sprechen und selbstbewusst das Wort zu ergreifen, zu vermitteln.

Dazu Bildungsstadtrat Wiederkehr: „Der Kindergarten ist die erste Bildungseinrichtung unserer Kinder und hat als solche eine enorme Bedeutung. Wir haben im Regierungsprogramm einen klaren Schwerpunkt auf den Kindergarten festgelegt. Dazu gehört die sukzessive Aufstockung der Sprachförderkräfte auf insgesamt 500 bis zum Jahr 2025. In einer bunten Stadt wie Wien sehen wir verschiedene Sprachen nicht als Hindernis, sondern als Tugend. Dennoch muss der klare Fokus auf den Erwerb der gemeinsamen Sprache Deutsch als Basis für den gesamten Lebensweg und die weitere Bildungslaufbahn liegen. Daher möchte ich mich schon jetzt bei den schon im Amt befindlichen Sprachförderkräften und bei jenen, die nun neu hinzukommen, für ihr Engagement recht herzlich bedanken. Unsere Kinder werden so noch bessere Bildungschancen vorfinden!“, so Wiederkehr.

Gemeinderat sowie Kinder- und Familiensprecher der SPÖ-Wien, Marcus Gremel hebt die erhöhten Chancen für alle Wiener Kinder hervor: " Mit der Aufstockung der Sprachförderkräfte gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung unseres Zieles: Die beste Bildung für alle Wiener Kinder. Der Kindergarten als erste Bildungseinrichtung bildet das Fundament für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn und die Entwicklung von Sprachkompetenz. Jede Sprache ist ein Schatz, der das Leben bereichert.. Das fördern wir.“

Die Abteilungsleiterin der Abteilung Stadt Wien - Kindergärten, Daniela Cochlár ergänzt: „Sprachkompetenz ist der Schlüssel zur Welt. Für Kinder ist es wichtig, dass wir ihnen aufmerksam zuhören, mit ihnen im Gespräch sind und sie in ihrer sprachlichen Entwicklung begleiten.

Durch gezielte, spielerische Sprachförderangebote im Alltag unterstützen die Sprachförderkräfte gemeinsam mit den Pädagog*innen die Jüngsten. Ich freue mich, heute 50 neue Sprachförderkräfte im Team der Stadt Wien – Kindergärten begrüßen zu dürfen und wünsche ihnen für ihre Aufgabe viel Erfolg!“

