Toto: Neunfachjackpot – 85.000 Euro warten am Wochenende

Jackpots auch beim Zwölfer und in der Torwette

Wien (OTS) - Erst Ende August hat Toto mit dem ersten Zwölffach- und in weiterer Folge dem ersten 13-fach-Jackpot Geschichte geschrieben, nun steht schon wieder ein Neunfachjackpot auf dem Spiel. Neunmal in Folge hat es also keinen Dreizehner gegeben, und damit warten in der nächsten Runde etwa 85.000 Euro.

Am Wochenende blieb auch ein Zwölfer aus, sodass es hier um einen einfachen Jackpot geht. Auch hier wird es um einen fünfstelligen Betrag deutlich über 10.000 Euro gehen.

Schließlich gab es auch in der Torwette weder im ersten noch im zweiten Rang einen Gewinn, wodurch auch hier zwei Jackpots warten.

Achtung! In der Woche 40 gibt es nur eine Toto Runde. Annahmeschluss für die Runde 40 ist bereits am Freitag um 18:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 39B

9fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 74.792,55 – 85.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 5.748,74 6 Elfer zu je EUR 212,90 90 Zehner zu je EUR 28,30 236 5er Bonus zu je EUR 4,50

Der richtige Tipp: 1 1 X 1 1 / 1 1 2 2 2 2 X X X X 2 1 X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 10.244,88 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 478,56 Torwette 3. Rang: 26 zu je EUR 23,00 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 151.931,20

Torwette-Resultate: +:2 2:0 1:1 1:0 1:0

