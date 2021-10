Terminaviso: Konferenz „Familie und Arbeit“

Erwerbsarbeit, Familienarbeit, ehrenamtliche Arbeit – diesen drei Dimensionen der Arbeit widmet sich am 8. Oktober 2021, die hochkarätig besetzte Konferenz „Familie und Arbeit“.

Graz (OTS) - Familienministerin Susanne Raab und Arbeitsminister Martin Kocher sprechen ebenso zu diesem Thema wie Sozialrechtsexperte und Vorsitzende des Katholischen Laienrates Wolfgang Mazal oder der Ethiker Leopold Neuhold zum Thema „Arbeit und Familie in neuer Balance“. Die am 8. Oktober 2021 stattfindende Konferenz in Graz wird vom Katholischen Familienverband, der Coface, einer Vereinigung von Familienorganisationen auf europäischer Ebene und der Stadt Graz organisiert.

Stark vertreten sind auch die Familienverbände durch Familienverbandspräsident Alfred Trendl, Präsident des Katholischen Familienverbandes Österreich, Vincenzo Bassi, Präsident der FAFCE – Katholische Familienverbände auf EU-Ebene sowie Sven Iversen, Vizepräsident der COFACE, Familienorganisationen auf EU-Ebene.

„Die Veranstaltung soll den Blick schärfen für den umfassenden Wert der Arbeit und Optionen aufzuzeigen, um die Rush Hour in der Familiengründungsphase abzufedern und Familien die Vereinbarkeit zu erleichtern “, sagt Alfred Trendl und lädt familienpolitisch Interessierte herzlich zur Konferenz ein.

Die Teilnahme ist kostenlos, es gilt die 3G Regel, eine Anmeldung vorher ist unbedingt notwendig. Anmeldung beim Katholischer Familienverband Steiermark unter der Tel.: 0316/8041-398 oder per E-Mail unter: info-stmk @ familie.at erbeten.

Hier finden Sie die gesamte Einladung mit Adresse und dem detaillierten Programm: Katholischer Familienverband Österreichs - Konferenz "Familie und Arbeit"

