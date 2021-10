Eßl: Das Wissen über Bedürfnisse und Haltungsbedingungen der Tiere ist entscheidend

ÖVP-Tierschutzsprecher zum heutigen Welttierschutztag

Wien (OTS) - Wenn es um artgerechten Umgang und Haltung von Tieren geht, spielt das Wissen über die Bedürfnisse der Tiere eine entscheidende Rolle. „Denn es sind nicht Regeln und Vorschriften, die für Tierwohl sorgen, sondern es sind die Tierhalter, die darüber Bescheid wissen, was ihre Tiere brauchen, und denen das Wohl ihrer Tiere ein Anliegen ist“, appellierte heute, Montag, ÖVP-Tierschutzsprecher Abg. Franz Eßl anlässlich des Welttierschutztages an alle Tierhalter, sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein.

Die Statistik Austria schätzt, dass es Stand Juni 2021 ungefähr 827.000 Hunde und über zwei Millionen Katzen in Österreich gibt. „Als Heimtiere sind sie tägliche Begleiter in den Familien, sie brauchen aber auch viel Pflege und eine artgerechte Umgebung“, hält Eßl vor allem in der Hundehaltung die Kenntnis über den richtigen Umgang mit dem Tier für ausgesprochen wichtig. In der Nutztierhaltung sind es vor allem die Bäuerinnen und Bauern, die täglich dafür sorgen, dass es den Tieren gut geht. „Denn gesunde Tiere sichern auch das bäuerliche Einkommen“, so Eßl.

Mit über 2,7 Millionen Schweinen zählt diese Tierart zu den größten in der Nutztierhaltung. Dazu kommen 1,8 Millionen Rinder, 394.000 Schafe und 92.800 Ziegen. „Eine beträchtliche Anzahl an Lebewesen, für die die Bäuerinnen und Bauern täglich Sorge tragen, damit es ihnen gut geht“, verweist Eßl auf die hohe Verantwortung der Landwirtschaft beim Tierwohl.

Für Franz Eßl ist Tierschutz mit Hausverstand und Augenmaß zielführend. „Ich will, dass es den Menschen im Land gut geht und ich will, dass es den Tieren im Land gut geht. Mein Augenmerk liegt daher darauf, dass wir bei Forderungen nach neuen Bestimmungen generell, aber vor allem in der Nutztierhaltung, praxistaugliche Lösungen finden. Wir müssen mit Anreizen, Informationen und Bewusstseinsbildung die Tierhalter überzeugen“, schloss Eßl. (Schluss)

