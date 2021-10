Neue Partnerinnen und Partner bei BDO

Wien (OTS) - Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen BDO startet mit sechs neuen Partnerinnen und Partnern in den Herbst 2021.

Dies sind im Einzelnen:

Mario Grünberger, der seit 13 Jahren bei BDO in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Transaktionsberatung tätig ist. Nach Stationen in Wien und Eferding ist er nun am Standort Linz beheimatet.

Markus Hickl, Spezialist für IT-Themen, sammelte bei Microsoft und SAP Erfahrungen. Bei BDO begleitet er vor allem den österreichischen Mittelstand bei digitalen Modernisierungs-, Innovations- und Transformationsprojekten von der Strategie bis zur Umsetzung.

Martin Mertel ist Steuerberater mit Fokus auf Familienunternehmen, Start-ups sowie freie Berufe. Darüber hinaus berät er zu Umgründungen, Privatstiftungen und Venture Capital Fonds.

Thomas Neumann ist Spezialist für Sozialversicherungs-, Arbeits- und Lohnsteuerrecht und war zuletzt als stv. Generaldirektor der SVS tätig. Bei BDO arbeitet er außerdem am kontinuierlichen Ausbau des Tax Consulting im Bereich People & Organisation.

Ernst Komarek berät schwerpunktmäßig Familienunternehmen in Sachen Ertragssteuern und ist zudem als Sachverständiger tätig. Weitere Schwerpunkte sind die Förderberatung sowie Restrukturierung und Insolvenzbesteuerung.

Carina Simon, die seit zehn Jahren bei BDO beschäftigt ist, leitet das Accounting-Center in Wien und begleitet ihre Kundinnen und Kunden im Bereich Kapitalgesellschaften, Privatstiftungen, Umgründungen und Private Clients.

„Kompetente und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden und zu halten, ist aktuell für viele Branchen eine große Herausforderung. Umso mehr freut es mich, dass viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon lange bei uns sind und wir viele Führungskräfte aus unseren eigenen Reihen hervorbringen. Unsere frisch ernannten Partnerinnen und Partner ergänzen und verstärken unser Führungsteam sowohl durch ihre vielfältigen fachlichen Kompetenzen als auch durch ihre menschlichen Qualitäten und ihren Teamspirit. Ich wünsche ihnen alles Gute und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, so Peter Bartos, Partner und Geschäftsführer bei BDO.

Rückfragen & Kontakt:

BDO Austria GmbH

Carina Fuchs

Managerin Corporate Communications

carina.fuchs @ bdo.at

bdo.at