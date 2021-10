FPÖ – Amesbauer: Österreichische Grenzen sind für illegale Migranten offen wie ein Scheunentor!

ÖVP-Innenminister Nehammer kann nur mehr sein Totalversagen verwalten!

Wien (OTS) - „Die österreichischen Grenzen sind für illegale Migranten offen wie ein Scheunentor. Die Migrationszahlen explodieren weiter und die Prognosen für die kommenden Monate hinsichtlich des Migrationsdrucks, der vom Balkan ausgeht, sind katastrophal. Die türkis-grüne Regierung hat Österreich wieder zum Zielland für Schlepper und illegale Migranten gemacht. Gerade, dass sie den Schleppertransporten nicht auch noch den roten Teppich ausrollen“, so heute FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer zu einem aktuellen Bericht im „Kurier“. Demnach stiegen die Aufgriffe in den letzten Wochen exorbitant an. Mittlerweile sind es mehr als 1.000 Aufgriffe pro Woche.

„ÖVP-Minister Nehammer kann nur mehr sein Totalversagen verwalten. Die Asylquartiere werden immer voller und zuletzt mussten schon wieder die von Innenminister Herbert Kickl stillgelegten Unterkünfte hochgefahren werden. Nehammer ist nur mehr Passagier und wird nun eine Unterkunft nach der anderen wieder aufsperren müssen, um die Kapazitätsprobleme zu kompensieren", zeigte sich der freiheitliche Sicherheitssprecher über diese Entwicklung besorgt.

„Die ÖVP kann es nicht und die Grünen wollen es nicht, aber es müssen unsere Grenzen nun sofort dichtgemacht werden. Österreich darf keine Asylanträge mehr annehmen, andernfalls schlittern wir wie im Jahr 2015 wieder sehenden Auges in den Totalverlust der staatlichen Souveränität über unsere Grenzen - das darf keinesfalls passieren. Diese verstörenden Bilder haben wir noch alle vor Augen! Entweder macht Nehammer jetzt Nägel mit Köpfen und setzt schleunigst die freiheitlichen Forderungen unter anderem nach Aussetzung des Asylrechts um, oder er nimmt den Hut. Alles andere führt uns lediglich ins Chaos“, betonte Amesbauer.

