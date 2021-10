Neu: Pietro Basile feat. K-Fly - "Hast Du mich jemals geliebt?" (FOTO)

München (ots) -

Neue Musik des italienischen Sängers und Songwriter

Die perfekte Kombination aus Pop- und Rap-Musik

"Hast du mich jemals geliebt?" ab Freitag, 1. Oktober 2021 erhältlich

Wenn Herzen brechen, fragen sich Menschen nach gescheiterten Beziehungen oftmals, ob die Liebe wirklich real oder ihre Love Story nur ein leeres Versprechen war. Mit "Hast du mich jemals geliebt?" bringt Pietro Basile dazu den passenden Song raus. Unterstützung hat er dabei von Rapper K-Fly. Der neue Song erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 1. Oktober 2021, auf allen digitalen Kanälen erhältlich.

Der sympathische Sänger und Songwriter Pietro Basile meldet sich mit neuer Musik zurück. Mit "Hast du mich jemals geliebt?" hat er einen Song über die Liebe im Gepäck. Doch war diese Liebe nur ein Spiel? "'Hast du mich jemals geliebt?' ist eine Frage, die man sich nach einer gescheiterten Beziehung oft stellt", so Pietro Basile über sein neues Musikwerk. Für diesen nächsten Hit hat sich der 32-Jährige den deutschen Rapper K-Fly ("Schreib zurück", "Danke" feat. MCN) an Bord geholt. Damit liefert der Song die perfekte Kombination aus Rap- und Popmusik, die in einem gefühlvollen Refrain mit Ohrwurmpotential hineinfließt.

Dass Pietro Basile ein Musiktalent ist, hat er bereits im Duett mit Sarah Lombardi und den Megahit "Ich liebe nur dich" bewiesen, der bisher knapp zehn Millionen Streams auf Spotify vorweisen kann und 18 Millionen Mal auf YouTube gestreamt wurde. Pietros letzte Single "Tanz mit mir/Ritmo dell' Amore) war ebenfalls sehr erfolgreich. Sein Debütalbum ist für das kommende Jahr geplant.

Pietro Basile feat. K-Fly - "Hast Du mich jemals geliebt?" erscheint am 1. Oktober 2021 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Sony Music.

----- Download / Stream-----

LINK

----- Musikvideo -----

LINK

Rückfragen & Kontakt:

RTLZWEI

Consumer PR

089 - 641850

kommunikation @ rtl2.de

unternehmen.rtl2.de