20. Bezirk: Musik-Kabarett „Ansichtssache“ am 7.10.

„Kulturforum“ bittet um Anmeldungen: maly.christine@aon.at

Wien (OTS/RK) - Der Kultur-Verein „Kulturforum Brigittenau“ richtet am Donnerstag, 7. Oktober, einen Abend mit dem Duo „BE-Quadrat“ im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10) aus. Beginn der flotten Musik-Kabarett-Vorstellung im Festsaal des Amtsgebäudes ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden nehmen die auf ehrenamtlicher Basis aktiven Vereinsleute gerne an. Das launige Duo „BE-Quadrat“ besteht aus den Künstlern BEttina Bogdany und BErnhard Viktorin, die sich mit Erfolg als Musical-Darsteller, Sänger, Mimen und Humoristen betätigen. Bei ihrem Gastspiel in der Brigittenau präsentieren BEttina und BErnhard ihr Programm „Ansichtssache“. Vom Publikum wird die Beachtung der aktuellen Corona-Bestimmungen erwartet. Außerdem nötig sind Anmeldungen: Telefon 0664/19 44 208 bzw. E-Mail maly.christine@aon.at.

An dem musikalischen Kabarett-Abend erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer ein „Pointen-Feuerwerk“ und „Klavier-Akrobatik“. Mitreißende Gesänge der beiden Akteure runden das Vergnügen ab. Die Veranstaltung wird durch den Bezirk unterstützt. Infos über mannigfaltige geförderte Kultur-Termine im 20. Bezirk erhalten Interessierte vom Büro-Team der Bezirksvorstehung Brigittenau: Telefon 4000/20 115 bzw. E-Mail post@bv20.magwien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Künstlerin Bettina Bogdany: www.bettinabogdany.com/

Künstler Bernhard Viktorin: www.bernhard-viktorin.com

