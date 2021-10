SOS-Familientipps: Schrei mich nicht an!

Zum Tag der Gewaltfreien Kommunikation (6.10.) hat die Rat auf Draht Elternseite Tipps für wertschätzende Konfliktlösung im Familienleben.

Wien (OTS) - Eine Meinungsverschiedenheit, eine trotzige Reaktion – und schon fliegen die Fetzen. „Streit im Familienalltag ist normal“, so Corinna Harles, psychologische Leitung der Rat auf Draht Elternseite. „Wichtig dabei ist, wie gestritten wird.“ Denn mit Konflikten und den eigenen Gefühlen umzugehen, muss gelernt werden. Mit gewaltfreier Kommunikation kann man Wahrnehmungen und Gefühle so mitteilen, dass sie ankommen aber nicht angreifen. Wenn Familien das gemeinsam üben, können Kinder auch im späteren Leben besser mit Konflikten umgehen.



Die Expertin rät, dem Nachwuchs aufmerksam zuzuhören, die eigene Sicht der Dinge in Ich-Botschaften zu formulieren und auch mit dem Kind zu teilen, wie man sich selbst fühlt.



Ausführliche Anregungen gibt’s in den SOS-Familientipps.

