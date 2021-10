Neues Service bei VERDINO: Digital Excellence Coachings

Wenn Expertise auf Kunden-Needs trifft, gilt es kreative Lösungen anzubieten.

Wien (OTS) - 4. Oktober 2021 - Da die Wiener Kreativ-Agentur VERDINO seit Jahren „digital first“ bei Kunden und dem eigenen Team lebt, war es naheliegend, zum Thema „Digital Excellence“ auch Key Notes, individuelle Workshops und Coachings für Kunden anzubieten. Das neue Service wird insbesondere von Pharma- und Biotech-Unternehmen sehr gut angenommen und ist eine perfekte Ergänzung zu den etablierten Strategie- und Kreativ-Leistungen von VERDINO.

Besonders während der Corona-Pandemie erfuhr die Digitalisierung in zahlreichen Unternehmen einen immensen Schub. Viele Prozesse mussten von einem Tag auf den anderen digital ablaufen und die Kommunikation mit Partnern, Kunden sowie dem eigenen Team trotz Home Office und Remote Work weitergehen. Um während und auch nach der Pandemie auf diesem Sektor zukunftsfit zu bleiben, bietet VERDINO seit kurzem individuelle Unterstützung beim Erreichen einer „Digital Excellence“ an. „Digitale Kommunikation war besonders während der Lockdowns sehr wichtig, um Kunden zu halten und mit dem eigenen Team regelmäßig in Kontakt zu bleiben“, spricht Founder und CEO DI Martin Verdino auch über eigene Erfahrungen. „Doch auch neue Kunden kann man auf digitalen Wegen gewinnen, wenn man weiß: Auf welchen Kanälen muss ich präsent sein, wie und wo erreiche ich meine Zielgruppe und wie verbinde ich die vielen Touchpoints?“ Bei VERDINO gilt seit jeher „digital first“ und Kommunikations-Projekte werden omni-channel konzipiert und umgesetzt. Die Expertise in diesem Bereich ist also nicht zu leugnen.

Verschiedene Module für individuelle Bedürfnisse

Mittlerweile fragen auch Kunden dieses Wissen aktiv an. „Wir halten für zwei große Pharma-Unternehmen Keynotes, Digital-Workshops und individuelle Coachings ab und erarbeiten neben praktischen Guidelines vor allem konkrete Empfehlungen für die digitale Kommunikation und das Marketing“, ist Martin Verdino zufrieden mit der Nachfrage des neuen Service. Diese Workshops zum Thema „Digital Excellence“ werden in Modulen angeboten und natürlich auf den jeweiligen Kunden zugeschnitten, zum Beispiel mit den Schwerpunkten E-Mail-Marketing, Website oder Social Media. Laut einer aktuellen Studie der Pharmig und des Innovationsdienstleisters Zühlke unter 200 Branchenexpert*innen, wünschen sich 59% der Pharmaunternehmen mehr Know-How, um Digitalisierungsstrategien entwickeln und umsetzen zu können. „Digitale Kompetenzen werden besonders im Gesundheitsbereich immer wichtiger werden. Und da wir seit vielen Jahren in dem Bereich erfolgreich Projekte realisieren und uns laufend mit digitalen Innovationen und Trends auseinandersetzen, war es naheliegend, das auch an unsere Kunden weiterzugeben. Wichtig dabei ist, auf die individuellen Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens und der Teilnehmer*innen einzugehen, denn so können unsere Empfehlungen auch wirklich im Arbeitsalltag umgesetzt werden“, setzt Martin Verdino auch in diesem Bereich auf punktgenaue Analyse und Betreuung.

Über VERDINO

VERDINO ist eine inhabergeführte Kreativ-Agentur mit Fokus auf Healthcare und Responsible Business mit Sitz in Wien. Von der Idee bis zur laufenden Betreuung arbeitet ein interdisziplinäres Team an (Kommunikations-)Strategien, Branding, integrierten Kampagnen, Websites, digitalen Services, Social Media und Employer Branding. Die strategische Kompetenz und Erfahrung aus klassischen Medien, digitalen Services und Public Relations bieten in Kombination mit Brand Experience und agilen Methoden die perfekte Basis für integrierte Kampagnen.

Nähere Informationen: www.verdino.com

Rückfragen & Kontakt:

VERDINO GMBH

Atelier Belvedere, Landstraßer Gürtel 3, 1030 Wien

Mag. Nicole Scheiber , Public Relations

+43 1 227 60 38-36

nicole.scheiber @ verdino.com