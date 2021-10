Drei Verkehrstote in der vergangenen Woche

267 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 3. Oktober 2021

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Fahrrad-Lenker und ein Pkw-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 28. September 2021, im Bezirk Mistelbach, Niederösterreich, bei dem ein 60-jähriger Fahrrad-Lenker bei einem Zusammenstoß mit einem Klein-Lkw ums Leben kam. Eine sofortige Reanimation wurde am Unfallort durchgeführt, jedoch verstarb er aufgrund seiner schweren Verletzungen. Am Wochenende verunglückte kein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Je eine Person kam in der Vorwoche auf einer Landesstraße B, einer Landesstraße L und auf einer Gemeindestraße ums Leben. Jeweils ein Verkehrstoter musste in Niederösterreich, Oberösterreich und in der Steiermark beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je einem Fall Überholen, Unachtsamkeit/Ablenkung und gesundheitliche Probleme. Ein tödlicher Verkehrsunfall war ein Alleinunfall und alle Verkehrstote waren österreichische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 3. Oktober 2021 gab es im österreichischen Straßennetz 267 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2020 waren es 270 und 2019 waren es 324.

