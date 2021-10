Game of Gnomes - Kleine Nerven im Fokus beim Symposium für Ultraschallgezielte Nervenblockaden des Herz-Jesu Krankenhauses

Wien (OTS) - Am Samstag, 2. Oktober 2021, fand das 13. Symposium für Ultraschall-gezielte Nervenblockaden im Schulungs- und Beratungszentrums des Gesundheitsparks Herz-Jesu Wien statt. Rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort und über einen Live-Stream folgten der Einladung zur Veranstaltung, die sich heuer wieder aktuell sehr diskutierten Bereichen aus der Regionalanästhesie widmete. Sowohl der Theorieteil am Vormittag als auch die praktischen Übungen am Nachmittag waren von spannenden und anregenden Diskussionen unter den Expertinnen und Experten begleitet.

Beim diesjährigen Symposium widmete man sich schwerpunktmäßig den kleinsten Nerven an Kopf, Hals, Stamm und Extremitäten. Gastgeber Prim. Dr. Manfred Greher, MBA, Vorstand der Abteilung für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie, führte die Expertinnen und Experten und das Publikum vor Ort und im Live-Stream durch einen spannenden Tag mit internationalen Gastrednern zum Thema Game of Gnomes. „Mit hochauflösendem Ultraschall sind mittlerweile auch kleinste Nerven an Kopf, Hals, Stamm und Extremitäten ausgezeichnet darstell- und blockierbar,“ schwärmte Prim. Dr. Manfred Greher. “Ich freue mich sehr, dass wir nach einer coronabedingten Pause, mit exzellentem Publikum und internationalen Gastrednerinnen und -rednern zusammengekommen sind, um uns über dieses aktuelle Thema auszutauschen.“

Univ.-Prof. Dr. Bernhard Moriggl vom Department für Anatomie der Medizinischen Universität Innsbruck eröffnete den Tag mit seinem Vortrag und begab sich mit dem Publikum auf eine Reise durch den menschlichen Körper auf der Suche nach den kleinsten Nerven. Danach folgte Prim. Manfred Greher mit seinem Vortrag zu kleinen Nerven im Fokus an Hals und Schulter. FÄ Dr. Stela Maric Skific, Herz-Jesu Krankenhaus, führte in die Welt der kleinen Nerven der oberen Extremität, OA Dr. Thomas Wilhelm, BG Unfallklinik Murnau behandelte die Sonografie der Leistenregion und OÄ Dr. Alexandra Strasser, Herz-Jesu Krankenhaus, referierte über die „fünf Nervengnome“ am Fuß.

Lernen vom Profi Nach einer Live-Demonstration ging es in die Workshop-Gruppen. Am Nachmittag wurden ausgewählte Techniken aus Regionalanästhesie und Schmerztherapie ausführlich demonstriert. In Kleingruppen bestand die Möglichkeit, am Probanden zu schallen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten sich mit dem Schallgerät selbst auf die Suche nach den kleinsten Nerven machen und wurden dabei von den erfahrenen Tutoren angeleitet und unterstützt.

Bildmaterial abrufbar unter http://www.vinzenzgruppe.at/news-presse/presseaussendungen/

Fotocredit: © Herz-Jesu Krankenhaus, Wien

Herz-Jesu Krankenhaus Das Herz-Jesu Krankenhaus im 3. Bezirk in Wien ist eine orthopädische Fachklinik mit hoher internistischer Expertise in Rheumatologie, Osteologie und Remobilisation. Als eine der größten Kliniken im Bereich Gelenksendoprothetik und gelenkserhaltender Orthopädie bietet sie mit zwei orthopädischen Abteilungen und den Abteilungen für Physikalische Medizin und Rehabilitation, Radiologie, Innere Medizin, Intensivmedizin und Schmerztherapie eine Rundum-Versorgung für rund 49.000 Patientinnen und Patienten (stationär und ambulant) jährlich. Das Herz-Jesu Krankenhaus ist ein Unternehmen der Vinzenz Gruppe. www.kh-herzjesu.at

Vinzenz Gruppe: Gesundheit kommt von Herzen Im Sinne unserer christlichen Gründer/innen setzen wir uns gemeinsam für ein Gesundheitswesen in Österreich ein, in dem kompetente Medizin und Pflege von Herzen zusammen kommen. Gemeinnützigkeit ist unser Prinzip. Unsere Ordenskrankenhäuser, Pflegehäuser, Wohnangebote für Menschen mit Betreuungswunsch, Rehabilitationseinrichtungen und Präventionsangebote stehen allen Menschen offen – ohne Ansehen ihrer Konfession und ihrer sozialen Stellung. www.vinzenzgruppe.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Katharina Sacken

Herz-Jesu Krankenhaus GmbH

Leitung Kommunikation

Baumgasse 20A, 1030 Wien

M: +43 664 8190997

katharina.sacken @ kh-herzjesu.at

www.kh-herzjesu.at