Der Oktober im Cinema Paradiso Baden

Live-Highlights, Filme und „Klima & Umwelt Filmtage“

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit einem „Film-Café“ und dem Streifen „The Father“ startet am heutigen 4. Oktober die Reihe der Spezialschienen des Monats Oktober im Cinema Paradiso Baden. Weitere Termine, an denen jeweils Montag am Nachmittag Kaffee, Kuchen und Filmgenuss serviert werden, sind der 11. („Kaiserschmarrndrama“), 18. („Der Rosengarten von Madame Vernet“) und 25. Oktober („Beckenrand Sheriff“). „Film, Wein und Genuss“ kombiniert am 28. Oktober „Klammer“ mit regionalen Schmankerln aus Sollenau und Weinen aus Trumau. Dazu gibt es am 31. Oktober als „Halloween-Special“ den Kultfilm „The Rocky Horror Picture Show“ inklusive kostümierter Happy Hour an der Cinema Bar.

Von 11. bis 17. Oktober bringen die 8. „Klima- & Umwelt Filmtage Baden“ in Kooperation mit der Stadtgemeinde Baden und der Energie & Umweltagentur Niederösterreich Filme, Diskussionen, hochkarätige Gäste und ein reichhaltiges Angebot für Schulen ins Kino: Gezeigt werden dabei die Streifen „Wer wir waren“ (11. Oktober), „Now“ (12. Oktober), „The Great Green Wall“ (13. Oktober), „The True Cost – Der Preis der Mode“ (14. Oktober), „Morgen gehört uns“ (15. und 17. Oktober) sowie „Wood“ (15. Oktober) bzw. als „Cinema Breakfast“ am 17. Oktober „Vergiftete Wahrheit“ und für die „Cinema Kids“ am 16. Oktober „Der Junge und die Wildgänse“. Dazu kommt am 14. Oktober der „Klima-Slam“ mit dem Kurzfilm „Where We Used to Swim“ sowie für die „Cinema School“ am 13. und 15. Oktober ein Bilderbuchkino und am 12. Oktober ein „Clim‘ School“-Workshop.

Die Film-Highlights im regulären Spielfilmprogramm umfassen u. a. Wes Andersons „The French Dispatch“, Andreas Schmieds „Klammer“ und die Komödie „Es ist nur eine Phase, Hase“. Komplettiert wird das Oktober-Programm durch Konzertauftritte von Willi Resetarits mit „Die raue Seele des Stubnblues“ am 7. Oktober, 5K HD mit Mira Lu Kovacs und elektronischer Musik in akustischem Gewand am 20. Oktober sowie Joana Amendoeira, der Queen of Fado, mit ihrer Band am 27. Oktober.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

