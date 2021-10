„Naturerbe Österreich“: „Universum“ thematisiert die Herausforderungen der Zukunft für die Nationalparks

Am 5. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Nach dem erfolgreichen Auftakt mit 681.000 Zuseherinnen und Zusehern bei 24 Prozent Marktanteil beschäftigt sich Teil 2 von Heinz Legers „Universum“-Nationalpark-Zweiteiler „Naturerbe Österreich“ am Dienstag, dem 5. Oktober 2021, um 20.15 Uhr in ORF 2 mit den Herausforderungen, denen sich die sechs Nationalparks Österreichs heute neben dem Bewahren der unberührten Natur zu stellen haben. Der gemäß den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für Green Producing anlässlich des 50. Jahrestags der Grundsteinlegung für österreichische Nationalparks produzierte Zweiteiler „Naturerbe Österreich“ entstand als Koproduktion von Interspot Film und ORF in Zusammenarbeit mit den Nationalparks Austria und BMK, gefördert von Fernsehfonds Austria, Land Niederösterreich, Filmfonds Wien, Land Oberösterreich, Land Burgenland, Umweltabteilung Land Kärnten, Umweltabteilung Land Steiermark, Carinthia Film Commission und Cine Styria.

Naturerbe Österreich – Die Nationalparks, Teil 2: Die Herausforderungen

Wie gehen die Nationalparks mit von außen eingeschleppten, invasiven Arten, den sogenannten Neophyten um, welche Erfolgsgeschichten gibt es zu berichten? So gelang es auf dem Gebiet des Nationalparks Hohe Tauern, die davor ausgerotteten Steinböcke und Bartgeier wiederanzusiedeln, die heute ihre angestammte Heimat zurückerobert haben.

Im Nationalpark Gesäuse ist zu beobachten, dass Lawinen keinesfalls der „kalte Tod“ sind, sondern einen der artenreichsten Lebensräume schaffen, den seltene Schmetterlinge wie der Rote Apollo besiedeln. Dass man mit gezielter Beweidung durch weiße Esel und Rinder die aus Kasachstan eingeschleppten Ölweiden im Zaum halten kann, erfährt man im Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel. Und dass man nun weiß, dass schon wenige Tage alte Graugansjunge den offenen See überqueren, ist der jährlichen Besenderungsaktion der Nationalpark-Ranger zu verdanken.

Wie man mit dem so gefürchteten Borkenkäfer in einem Schutzgebiet umgehen kann, zeigt der Nationalpark Kalkalpen, wo sich in der Kernzone Ameisenbuntkäfer und Dreizehenspecht über den Borkenkäfer und seine Larven hermachen. Dass die Europäische Sumpfschildkröte noch immer ein Zuhause hat, ist dem Nationalpark Donau-Auen zuzuschreiben, hier gibt es auch einen Einblick in die faszinierende Biologie des Blauschwarzen Ölkäfers.

Der Nationalpark Thayatal bietet einem inzwischen selten gewordenen Tier ein Rückzugsgebiet, dem Edelkrebs. Hier wird man auch Zeuge eines martialischen Kampfes zweier Hirschkäfer. Zum Schluss führt der Film in das Wildnisgebiet Sulzbachtäler im Nationalpark Hohe Tauern:

Dort bleibt die Natur buchstäblich unberührt, frei von jeglichen Eingriffen des Menschen. Der „Universum“-Zweiteiler dokumentiert, was Österreichs Nationalparks so erfolgreich und jeden einzelnen zu einem Naturjuwel macht.

Nähere Infos zum Nationalpark-Zweiteiler inklusive Statements aus den Nationalparks sowie zu weiteren „Universum“-Herbsthighlights 2021 sind unter http://presse.ORF.at abrufbar.

