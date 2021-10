Die „Soko Kitzbühel“ ermittelt im neuen Fall „Perspektiven“

Außerdem am 5. Oktober in ORF 1: „Hausfreunde“ halten die „Soko Donau“ in Atem

Wien (OTS) - Nackte Tatsachen beschäftigen die „Soko Kitzbühel“, die am Dienstag, dem 5. Oktober 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 zu einem neuen Fall gerufen wird – nachdem ein Anti-Diskriminierungs-Training für Polizistinnen und Polizisten mit einem Mord endet. Neue Wohnung, neue Nachbarn und ein klarer Fall für die „Soko Donau“: „Hausfreunde“ werden um 21.05 Uhr zur Herausforderung für die ORF-Top-Cops.

„Soko Kitzbühel – Perspektiven“ (Dienstag, 5. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Heinz Marecek, Andrea L’Arronge, Veronika Polly und Felix Kreutzer sowie Bettina Redlich und Maddalena Hirschal in Episodenrollen; Regie: Rainer Hackstock

Während eines Anti-Diskriminierungs-Trainings für Polizistinnen und Polizisten, geleitet von Tobias’ (Felix Kreutzer) Mutter Hanni Krall (Bettina Redlich), wird Kurt, einer der Teilnehmer, umgebracht. Nach und nach stellt sich heraus, dass er heimlich Spycams in den Zimmern der Teilnehmerinnen montiert hat, um auf diese Weise Pornovideos herzustellen – und dadurch vielleicht sogar Material für eine Erpressung zu sammeln? Simone (Maddalena Hirschal) zum Beispiel will auf keinen Fall, dass ihre Untreue ans Tageslicht kommt, und auch ihr Liebhaber Benno (Kerim Waller) verhält sich verdächtig. Das „Soko“-Team gerät während der Ermittlungen in den eigenen Reihen zunehmend unter Druck.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

„Soko Donau – Hausfreunde“ (Dienstag, 5. Oktober, 21.05 Uhr, ORF 1) Mit Michael Steinocher, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic sowie Margarethe Tiesel und Roland Silbernagl in Episodenrollen; Regie: Holger Gimpel

Kaum hat Carl (Stefan Jürgens) die Housewarming Party seiner neuen Wohnung hinter sich, liegt am nächsten Tag der tote Conrad Strobl im Hof seines Zinshauses. Was zuerst wie ein Selbstmord aussieht, entpuppt sich als Mord. Maria Horak (Margarethe Tiesel), Doyenne des Hauses, und der ihr treu ergebene Willi Bucek (Roland Silbernagl), kennen alle Bewohner/innen und wissen über jegliche Befindlichkeiten Bescheid. Und sie haben auch jede Menge Vermutungen, Verdächtigungen und Ideen, wer von den Hausbewohnerinnen und Hausbewohnern den unangenehmen Nachbarn so dringend loswerden wollte.

„Soko Donau“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, den Ländern Oberösterreich und Niederösterreich sowie von Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Filmcommission Graz.

