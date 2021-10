Am 30. November feiert Österreich den internationalen Tag des Gebens

Anlässlich des Welttierschutztages startet der Dachverband der Spendenorganisationen Österreichs #GivingTuesday-Kampagne – mit Unterstützung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Zentrale Idee hinter dem weltweiten Aktionstag ist der Gedanke, dass jede und jeder Taten setzen kann, die Gutes bewirken, und sei es nur, jemandem ein Lächeln zu schenken! Astrid Picello, Fundraising Verband Austria 1/2

Auch heuer ist die Bereitschaft groß, am #GivingTuesday Gutes zu tun. Mittlerweile sind in ganz Österreich über 100 Aktionen am 30. November geplant. Der perfekte Auftakt für die Adventszeit, die für gemeinnützige Organisationen wichtigste Zeit des Jahres. Denn 25 bis 30 Prozent des jährlichen Spendenaufkommens werden in dieser Zeit gegeben! Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria 2/2

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 30. November feiern Millionen Menschen auf der ganzen Welt bereits zum 10. Mal das Geben und die gesellschaftliche Solidarität. Seit 2019 ist auch Österreich Teil der globalen #GivingTuesday-Bewegung. Unternehmen, Spendenorganisationen und Privatpersonen engagieren sich an diesem Tag mit kreativen Spendenaktionen, ehrenamtlichen Mitarbeiteraktivitäten sowie Geld- und Sachspenden für den guten Zweck. Am heutigen Welttierschutztag startet der Fundraising Verband Austria seine #GivingTuesday-Kampagne und zeigt bis 30. November wie einfach es ist, Gutes zu tun. Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen zählt zu den bekanntesten Unterstützern der Aktion.



Der #GivingTuesday wurde 2012 von der amerikanischen Organisation „92nd Street Y“ und der „United Nations Foundation“ als Gegenbewegung zu den Konsum-Aktionstagen „BlackFriday“ und „CyberMonday“ initiiert und findet immer am Dienstag danach statt. Seither hat sich der #GivingTuesday zur globalen Bewegung entwickelt, die hunderte Millionen Menschen dazu inspiriert hat, Großzügigkeit zu leben. In über 75 Ländern wird der Tag bereits als offizieller Tag des Gebens zelebriert. Spendenorganisationen, Unternehmen, Politik und Privatpersonen rufen gemeinsam dazu auf, Gutes zu tun und sich für das gesellschaftliche Miteinander zu engagieren. „Zentrale Idee hinter dem weltweiten Aktionstag ist der Gedanke, dass jede und jeder Taten setzen kann, die Gutes bewirken, und sei es nur, jemandem ein Lächeln zu schenken!“ , so die Österreich-Koordinatorin des #GivingTuesday, Astrid Picello vom Fundraising Verband Austria.

Österreich macht mit!

In den USA vernetzen mehr als 230 Einzelkampagnen tausende von gemeinnützigen Organisationen, Stiftungen, Unternehmen und Einzelpersonen, die am #GivingTuesday des Vorjahres unglaubliche 2,47 Mrd. US-Dollar an Spendengeldern innerhalb von 24 Stunden gesammelt haben. Seit 2019 wird der Tag auch in Österreich gefeiert. Im Vorjahr engagierten sich bereits über 120 heimische Organisationen und Unternehmen und sorgten zusammen immerhin für mehr als 500.000 € an Spenden. „Auch heuer ist die Bereitschaft groß, am #GivingTuesday Gutes zu tun. Mittlerweile sind in ganz Österreich über 100 Aktionen am 30. November geplant. Der perfekte Auftakt für die Adventszeit, die für gemeinnützige Organisationen wichtigste Zeit des Jahres. Denn 25 bis 30 Prozent des jährlichen Spendenaufkommens werden in dieser Zeit gegeben!“ betont Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria. Auch viele Wirtschaftsbetriebe setzen sich speziell an diesem Tag für die gute Sache ein. Der jö Bonus Club ruft seine Mitglieder dazu auf, ihre Ös zu spenden. Alle gesammelten Punkte werden vom Club verdoppelt. Die Wiener Linien werben unter allen Fahrgästen auf ihren Infoscreens kostenlos für den Aktionstag. Auf der Website www.givingtuesday.at können sich Interessierte ab Anfang November an Aktionen beteiligen oder eigene einreichen.

Startschuss für den #GivingTuesday Österreich im Zeichen des Tierschutzes

Im Vorjahr war der Tierschutz erstmals das wichtigste Spendenziel der Österreicher, dicht gefolgt von der Kinderhilfe. Aufgrund dessen ruft der Fundraising Verband Austria pünktlich zum heutigen Welttierschutztag erstmals flächendeckend zur Beteiligung am #GivingTuesday 2021 auf und startet damit seine Aufmerksamkeitskampagne im Zeichen des Gebens. Gleichzeitig erinnert der Dachverband der Spendenorganisationen daran, dass paradoxerweise gerade der Tierschutz vom Gesetzgeber bis heute von der Spendenbegünstigung ausgeschlossen ist – eine massive und ungerechtfertigte Benachteiligung gegenüber anderen Spendenbereichen, wie Umweltschutz oder Humanitäres!

Auch Medienunternehmen können am #GivingTuesday Gutes tun

Die Organisatoren von #GivingTuesday Österreich rufen auch die Medienunternehmen hierzulande dazu auf, sich am Tag des Gebens zu beteiligen und einen gemeinnützigen Beitrag zu leisten. Für alle, die dem #GT medial eine Plattform bieten möchten, stehen unter https://www.givingtuesday.at/tools/ zahlreiche Materialien, wie ein professionell produziertes Erklärvideo, Hörfunk-Spots sowie Logos, Banner und weitere Sujets zur Verbreitung bereit.



