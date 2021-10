„ORF III Kulturdienstag“: „Erbe Österreich“-Tripel mit Premiere „Drei Frauen für Habsburg – Innenansichten einer Herrscherfamilie“

Außerdem: „erLesen“ mit Eckel, Klenk, Lind und Freund, „Kultur Heute“ mit Stefanie Sargnagel

Wien (OTS) - Der „ORF III Kulturdienstag“ am 5. Oktober 2021 präsentiert zum Auftakt eines dreiteiligen „Erbe Österreich“-Abends die neue Doku „Drei Frauen für Habsburg – Innenansichten einer Herrscherfamilie“ mit aufwendigen Reenactments. Nach zwei weiteren Dokus im Zeichen der Habsburger begrüßt Heinz Sichrovsky in „erLesen“ Kabarettist Klaus Eckel, Journalist Florian Klenk, Drehbuchautorin und Schriftstellerin Jessica Lind sowie Schriftsteller René Freund.

In „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) ist die erste von zwei rund fünfminütigen Kurzepisoden unter dem Titel „Stefanie Sargnagel … und die Grazer Seele“ zu sehen. Eine Koproduktion des steirischen herbst und ORF.at, die im Rahmen des internationalen Festivals für zeitgenössische Kunst entstanden ist. Gemeinsam mit Aron Rosenfeld erkundet Stefanie Sargnagel Graz – ganz im Stile Elizabeth T. Spiras. Während des Volksfests „Aufsteirern“ beobachtet sie, wie sich Jung und Alt gleichermaßen in Lederhosen und Dirndln herausputzen, und zieht durch das feuchtfröhliche Chaos der überfüllten Straßen. Die zweite Folge zeigt „Kultur Heute“ am Dienstag, dem 12. Oktober, um 19.45 Uhr.

Den „Erbe Österreich“-Abend eröffnet ORF III mit der Premiere von „Drei Frauen für Habsburg – Innenansichten einer Herrscherfamilie“ (20.15 Uhr). Die Neuproduktion von Gigga Neunteufel lässt drei Frauen zu Wort kommen, die einen unvergleichlichen Einblick in das Leben der Habsburger zulassen: Carolina Gräfin Fuchs-Mollard, enge Dienerin von Kaiserin Maria Theresia, Katharina Schratt, die Freundin von Kaiser Franz Joseph, und Erzherzogin Elisabeth. Die Schauspielerinnen Petra Morzé, Stephanie Schmiderer und Gigga Neunteufel schlüpfen in die drei historischen Rollen und stellen die Damen zu markanten Zeitpunkten ihres Lebens vor. Anschließend folgen „Habsburgs letzte Geheimnisse – Die verborgenen Schätze der Maria Theresia“ (21.05 Uhr) und „Habsburgs Pioniere und Abenteurer“ (21.55 Uhr).

In Heinz Sichrovskys Bücherwelt versammelt sich abschließend um 22.45 Uhr eine illustre Gästeschar: Kabarettist Klaus Eckel, Journalist und Falter-Chefredakteur Florian Klenk, Schriftstellerin und nicht zuletzt ORF-III-„Writer in Residence“-Gewinnerin 2015 Jessica Lind und Schriftsteller René Freund. Zwischen Florian Klenk und Landwirt Christian Bachler entwickelte sich aufgrund eines medialen Streits eine Freundschaft. In „Bauer und Bobo“ schildert Klenk die außergewöhnlichen Hintergründe. Jessica Lind veröffentlichte soeben ihr Debüt: „Mama“, ein Buch über Mutterschaft gepaart mit subtilem Horror. Gespenstische Begegnungen hatte auch Kabarettist Klaus Eckel. Zu diesem haben in Zeiten des Lockdowns Gegenstände zu sprechen begonnen. In „AllerDings“ schildert er davon. Noch mehr Inspiration aus der Quarantäne schöpfte René Freund: In „Das Vierzehn-Tage-Date“ erzählt er eine Beziehungsgeschichte in Zeiten von Corona.

