Ausstellung „Für das KIND“ im Bezirksmuseum Meidling

Von 7.10. bis 1.12.: Rückblick auf Rettungsaktion 1938/39 für 10.000 jüdische Kinder, Auskünfte: bm1120@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Meidling (12., Längenfeldgasse 13-15) wird die Ausstellung „Für das KIND (Museum zur Erinnerung)“ von Donnerstag, 7. Oktober, bis Mittwoch, 1. Dezember, gezeigt. Mit 23 Drucken blickt die Schau auf die Rettung jüdischer Kinder durch Transporte nach Großbritannien 1938/39 zurück. Die künstlerisch gestalteten Bilder zeigen Original-Koffer, mit denen die jungen Menschen einstmals reisten und darin verschiedenste persönliche Dinge der Geretteten. Kunstvoll kombiniert wurden die Aufnahmen mit heutigen schriftlichen Zitaten der NS-Opfer, eingraviert in das Glas vor den Abbildungen. Die Eröffnung der Schau nimmt der Bezirksvorsteher von Meidling, Wilfried Zankl, am Donnerstag, 7. Oktober, um 18.30 Uhr, vor. Der Zutritt zur Auftaktveranstaltung ist frei. Erteilung von Auskünften: Telefon 817 65 98 bzw. E-Mail bm1120@bezirksmuseum.at.

Am Eröffnungsabend begrüßt die ehrenamtliche Museumsleiterin, Vladimira Bousska, die anwesenden Gäste. Anschließend spricht die Projekt-Organisatorin, Milli Segal, einleitende Worte und führt durch die Ausstellung. Diese Schau beschreibt eine große Rettungsaktion, bei der von November 1938 bis September 1939 zirka 10.000 jüdische Kinder (zwischen 3 Monaten und 17 Jahren) nach England gebracht wurden und dort vor den Nationalsozialisten in Sicherheit waren. Angefertigt haben die Exponate die Künstlerinnen Rosie Potter und Patricia Ayre. Das Bezirksmuseum Meidling kann am Sonntag (9.30 bis 11.30 Uhr) und am Mittwoch (9.00 bis 12.00 und 16.00 bis 18.00 Uhr) besucht werden. Generell ist der Eintritt kostenlos, Spenden werden angenommen. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. An Feiertagen und an schulfreien Tagen bleiben die Museumsräume gesperrt. Die Schau „Für das KIND (Museum zur Erinnerung)“ wird durch die „Agentur Milli Segal“ betreut. Kontaktaufnahme per E-Mail: info@millisegal.at. Internet-Infos: www.millisegal.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 12. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/meidling/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse