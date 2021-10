PK: „Technologien und Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Energiewende“

Wien (OTS) - Der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik lädt zur Pressekonferenz anlässlich der OVE-Energietechnik-Tagung in Linz: 6. Oktober, 10.00 Uhr, voestalpine Stahlwelt und online via MS Teams.

Mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz wurde im Sommer die rechtliche Grundlage für die Energiewende definiert. Die eben vorgestellte ökosoziale Steuerreform macht einen raschen Umbau unseres Energiesystems noch lohnender. Damit dieser allerdings in der vorgesehenen Zeit gelingen kann, müssen nun rasch konkrete Schritte folgen.

Ihre Gesprächspartner:

Kari Kapsch , OVE-Präsident

, OVE-Präsident Werner Steinecker , Generaldirektor Energie AG Oberösterreich

, Generaldirektor Energie AG Oberösterreich Herbert Popelka, Vorstandsvorsitzender OVE Energietechnik

Teilnahme vor Ort oder via MS Teams. Bitte um Anmeldung bis 5.10. per E-Mail an c.schaupp @ ove.at. Bei Online-Teilnahme erhalten Sie zeitgerecht die entsprechenden Zugangsdaten.

Bitte beachten Sie, dass bei einer Präsenzteilnahme ein 3G-Nachweis zu erbringen ist.

Datum: 06.10.2021, 10:00 Uhr

Ort: voestalpine Stahlwelt

voestalpine Straße 4, 4020 Linz, Österreich

