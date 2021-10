Aufruf an politische Entscheidungsträger Plasmaspenden in der EU stärker zu fördern

Brüssel (ots/PRNewswire) - Die Internationale Woche der Plasmaspende hat das Ziel die Plasmaspende stärker in den öffentlichen Fokus zu rücken und auf die Notwendigkeit zu verweisen, dass die einzelnen EU Mitgliedstaaten mehr zur europäischen Versorgung beitragen

Die Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) nimmt die 9. Internationale Woche der Plasmaspende, die vom 4.-8. Oktober stattfindet, zum Anlass das Bewusstsein und Verständnis für die Bedeutung von Plasma zu stärken, insbesondere aber sich dafür einzusetzen, das die einzelnen Mitgliedstaaten mehr zur europäischen Versorgung beitragen. Gleichzeitig möchte die PPTA allen Plasmaspendern danken, die durch ihr Engagement helfen, das Leben der Menschen, die auf Plasmapräparate angewiesen sind zu verbessern. Im Ramen der Überarbeitung der europäischen Richtlinien für Blut, Gewebe und Zellen appelliert die PPTA an politische Entscheidungsträger und Regulierungsbehörden in ganz Europa, die Rahmenbedingungen für die Plasmaspende und Plasmapräparate zu stärken. Darüber hinaus sollen alle notwendigen Maßnahmen getroffen werden, die Plasmaspende in der gesamten Europäischen Union zu fördern.

Plasma - der klare, gelbliche, flüssige Teil des Blutes - enthält Proteine, die für wichtige Funktionen im menschlichen Körper notwendig sind, wie Antikörper zur Bekämpfung von Krankheiten und Gerinnungsfaktoren zur Regulierung von Blutungen. Wenn man nicht genug von diesen Proteinen im Blut hat, kann der Körper viele lebenswichtige Funktionen nicht erfüllen, was zu einer Reihe von chronischen und lebensbedrohlichen Krankheiten führen kann. Die Plasmaspende erfordert ein hohes Engagement der Spender, da sie mehr als eine Stunde pro Spende in Anspruch nehmen kann und eine Plasmaspende kann auch häufiger durchgeführt werden als eine Blutspende. Die Grundlage für sichere Plasmapräparate sind selbstverständlich gesunde Spender, die regelmäßig spenden.

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Plasmaspende sind auch in diesem Jahr weiter zu spüren. Plasmaspenden gingen im letzten Jahr im Vergleich zu 2019 stark zurück. In Anbetracht der komplexen Herstellung von Plasmapräparaten, die zwischen 7 und 12 Monate dauert, kann jeder Rückgang der Plasmaspenden die Verfügbarkeit von Plasmapräparaten beeinträchtigen und letztendlich die Gesundheit der Patienten oder sogar ihr Leben gefährden.

"300.000 Patienten in ganz Europa sind auf Plasmapräparate angewiesen, die nur aus menschlichem Plasma hergestellt werden können", so Maarten Van Baelen, Executive Director PPTA Europe. "Europa bezieht immer noch rund 30% seines Plasmabedarfs aus den Vereinigten Staaten. Es liegt an den politischen Entscheidungsträgern, Hindernisse zu beseitigen, die die Möglichkeiten für engagierte und gesunde Erwachsene einschränken, ihr Plasma zu spenden und sich mit der Abhängigkeit Europas von Plasma aus Drittländern auseinanderzusetzen. Wir sollten alle auf ein verbessertes europäisches Plasmaspendesystem hinarbeiten."

Erfahren Sie mehr über die Bedeutung von Plasma und aus Plasma hergestellten Medikamenten, indem Sie https://www.itsinusalltosavealife.org/de/ besuchen und uns unterstützen.

Über PPTA

Die Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA - www.pptaglobal.org) ist ein globaler Branchenverband mit einer starken europäischen Präsenz, und ist die Interessenvertretung der privaten Hersteller von plasmatischen Arzneimitteln und deren rekombinanter Analoga, sowie der mehr als 150 privatwirtschaftlichen Plasmaspendezentren in Europa. Ziel der PPTA ist es, die Verfügbarkeit und den Zugang zu sicheren und effektiven Plasmapräparaten für Patienten auf der ganzen Welt zu fördern.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/807867/Plasma_Protein_Therapeutics_Association_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1651350/german.jpg

