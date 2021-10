SMATRICS und EnBW vertiefen Partnerschaft mit neuen Produktangeboten

Ganzheitliche Ladelösungen für elektrifizierte Dienstflotten und Stadtwerke

Wien (OTS) - SMATRICS, der österreichische E-Mobilitätspionier, Technologie- und IT-Dienstleister intensiviert die Zusammenarbeit mit der EnBW, einem der größten deutschen Energieunternehmen. Mit zwei neuen Kooperationsprodukten vereinen die beiden Partner das Beste aus beiden Welten – hochqualitative Produkte, ein ausgereiftes Ladenetz und maßgeschneiderte Dienstleistungen. „Diese Partnerschaft ist gekennzeichnet durch gebündelte Kompetenzen – gepaart mit der jahrelangen Erfahrung beider Unternehmen ist diese Konstellation in der Elektromobilitätsbranche herausragend und einzigartig zugleich“, erklärt Hauke Hinrichs, Geschäftsführer (CEO) von SMATRICS. Der Servicegedanke steht für die Partner im Mittelpunkt: „Wir bieten Komplettlösungen aus einer Hand, die den eigenen Aufwand auf ein absolutes Minimum reduzieren, im Hintergrund kümmern sich EnBW und SMATRICS um alle relevanten Prozesse“, so Hinrichs. Die neuen Produkte richten sich einerseits an Stadtwerke in Deutschland, die dadurch ihr Elektromobilitätsangebot professionell und schnell ausbauen können, und andererseits an Unternehmen, um eine elektrifizierte Flotte umzusetzen. Parallel dazu wird der Ausbau des eigenen Hochgeschwindigkeitsladenetzes konsequent vorangetrieben.

White Label Angebot für Stadtwerke

Für deutsche Stadtwerke bündeln die EnBW und SMATRICS ihre jeweilige Expertise in einem Kooperationsprodukt, aus dem verschiedene Leistungen gewählt werden können, vom professionellen Ausbau eines eigenen Ladenetzes bis zur Nutzung von mehr als 200.000 Ladepunkten im EnBW HyperNetz für Endkund*innen. Die Markenumgebung des Stadtwerks bleibt dabei unverändert, den reibungslosen Ablauf aller Prozesse stellen EnBW und SMATRICS sicher. Mit dieser einfachen Lösung lassen sich sämtliche E-Mobilitätsangebote zukunftssicher managen.

Ganzheitliche Ladelösung für elektrifizierte Dienstflotten

Den strengen Vorgaben für Unternehmen in Hinblick auf den CO2-Ausstoß der eigenen Flotte haben die Kooperationspartner EnBW und SMATRICS ebenso eine schlagkräftige Antwort entgegenzusetzen: eine 360 Grad Flottenmanagementlösung für E-Fahrzeuge. Diese inkludiert Lademöglichkeiten direkt am Unternehmensstandort für den elektrifizierten Geschäftsfuhrpark sowie für Fahrzeuge von Gästen, Besucher*innen und Privatfahrzeuge der Mitarbeiter*innen. Ebenso umfasst die Lösung öffentliche Ladeinfrastruktur sowie die heimische Wallbox der Mitarbeiter*innen.

Die gemeinsam entwickelte EnBW mobility+ 360 Grad Lösung für Unternehmen deckt also sämtliche Bereiche ab: vom Laden unterwegs über das Laden zuhause bis zum Laden im Unternehmen.

„Unternehmen brauchen optimierte, performante und alltagstaugliche Lösungen, die an ihrem individuellen Bedarf ausgerichtet sind. Das gilt besonders für Flotten. Denn Dienstfahrzeuge müssen flexibel und schnell einsetzbar sein“, bringt es Timo Sillober, Chief Sales and Operations Officer bei EnBW für den Bereich Elektromobilität, auf den Punkt. Daher setzt das Unternehmen auf ein ganzheitliches Angebot, um sämtliche Bedürfnisse zu bedienen.

SMATRICS plant, installiert und betreibt direkt am Unternehmensstandort hochmoderne Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter*innen und Besucher*innen. Die Unternehmen haben die Kontrolle über alle Ladevorgänge und volle Kostentransparenz bei der Abrechnung. „Wir haben mit dem ersten österreichweit flächendeckenden Ladenetz im öffentlichen Bereich gezeigt, was SMATRICS leisten kann. Inzwischen bieten wir unseren Unternehmenskunden alles an, was sie für ihre elektromobile Fahrzeugflotte brauchen – von der Planung und dem Aufbau eines eigenen Ladenetzes bis zum laufenden Betrieb“, erklärt Hinrichs.

Joint Venture SMATRICS EnBW: Partnerschaft 2.0 für die elektromobile Zukunft

Auch für den österreichischen Markt haben SMATRICS und die EnBW bereits im Bereich Hochgeschwindigkeits-Ladeinfrastruktur ihre Kompetenzen gebündelt. Das gemeinsame Tochterunternehmen SMATRICS EnBW betreibt das größte österreichweite Ladenetz mit über 500 Ladepunkten und baut dieses weiter aus. Bis Ende 2021 entstehen 100 Ultra-Schnellladepunkte mit bis zu 300 Kilowatt Leistung. Je nach Fahrzeug laden E-Autofahrer*innen dort in nur fünf Minuten genug Strom für 100 Kilometer Reichweite. SMATRICS fungiert dabei als technischer Dienstleister.

„Starke, grenzüberschreitende Partnerschaften wie jene zwischen EnBW und SMATRICS sind die Antwort auf das rasante Marktwachstum. Mit den neuen Produkten, die das Ergebnis einer verstärkten Zusammenarbeit sind, liefern wir einmal mehr gebündelte langjährige Expertise und Know-how, die wir im Zuge unserer Geschäftstätigkeit aufgebaut haben“, so Hinrichs abschließend.





Über SMATRICS

SMATRICS ist ein internationaler E-Mobilitäts-Dienstleister mit Geschäftsschwerpunkt auf Infrastruktur, Service und IT. Aufbauend auf dem Know-how aus dem Betrieb des österreichweit flächendeckenden Hochleistungs-Ladenetzes bietet SMATRICS Unternehmen, Energieversorgern und Ladenetzbetreibern modulare Dienstleistungen entlang der gesamten e-mobilen Wertschöpfungskette: Von der Planung, über den Rollout und die Betriebsführung eines Ladenetzes bis hin zum Kundenmanagement und der Abrechnung. Ergänzend hat SMATRICS eigene Software Tools entwickelt, die als standardisierte IT-Produkte funktionieren ebenso wie als Systemlösungen, die sich in Fremdsysteme integrieren lassen.

Elektromobilität bei der EnBW

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG ist mit rund 24.000 Mitarbeiter*innen eines der größten Energieunternehmen in Deutschland und Europa und versorgt rund 5,5 Millionen Kund*innen mit Strom, Gas und Wasser sowie mit Energielösungen und energiewirtschaftlichen Dienstleistungen. Im Bereich E-Mobilität hat sich die EnBW in den vergangenen Jahren zu einem der Marktführer entwickelt und deckt als Full-Service-Anbieter mit ihren Tochterunternehmen die komplette Bandbreite ab: von der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen über den Auf- und Ausbau sowie den Betrieb von Ladeinfrastruktur bis zu digitalen Lösungen für Verbraucher*innen. Die Netze BW als unabhängiges EnBW-Tochterunternehmen sorgt darüber hinaus für den sicheren Betrieb von Verteilnetzen. Als einer der deutschen Marktführer für Heimspeicher und Photovoltaik-Anlagen verknüpft die EnBW zudem Solar-, Speicher- und Stromcloud-Lösungen mit Elektromobilitätsangeboten zu einem kompletten Energie-Ökosystem für ihre Kund*innen.

Über SMATRICS ENBW

SMATRICS ENBW, ein gemeinsames Tochterunternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und der SMATRICS GmbH & Co. KG, wird das größte österreichweite Ladenetz mit über 450 Ladepunkten – davon rund 250 Schnellladepunkte – entlang von Autobahnen sowie in und um Ballungszentren betreiben und um weitere 100 Ladepunkte mit bis zu 300 kW bis Ende 2021 ausbauen. Das erlaubt je nach E-Auto Ladezeiten von fünf Minuten für 100 km Reichweite und wird das SMATRICS EnBW Ladenetz zu einem der führenden in Europa machen. Der Strom an SMATRICS EnBW Ladepunkten kommt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien.



