Cable Days 2021: Die Konferenz für Kabel-TV & Breitband kann auch online mitverfolgt werden

Die Teilnahme an der eintägigen Veranstaltung „Cable Days Compact“ am 7. Oktober 2021 ist per Livestream möglich

Wien (OTS) - Die Cable Days finden heuer in einem kompakten Format und als Hybrid-Veranstaltung statt, und zwar am Donnerstag, dem 7. Oktober in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in Wien. Auf dem Programm der vom Fachverband Telekom/Rundfunk in der WKÖ organisierten Konferenz stehen hochkarätige Vorträge ebenso wie spannende Diskussionen etwa zum Thema „Kabel vs. Glasfaser“, Breitbandförderung bis hin zu „Lineares Fernsehen in einer non-linearen Welt“. Das Programm des gesamten Veranstaltungstages ist über den Link https://tinyurl.com/3f44kfvj abrufbar.

Die Veranstaltung in der WKÖ ist ausgebucht, kann jedoch via Livestream unter https://youtu.be/YhSSlZOSX1A mitverfolgt werden. (PWK476/JHR)

