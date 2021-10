Erweiterung der Geschäftsführung bei KPMG

KPMG baut die Führungsebene mit Christoph Fida, Alexander Gall, Armin Havlik, Manuela Mayer, Thomas Schmutzer sowie Matthias Schröger weiter aus.

Wien (OTS) - Christoph Fida (39) startete seine Karriere 2008 im Bereich Deal Advisory. Ab 2010 war er für mehrere Jahre selbstständig im Bereich Immobilienprojektentwicklung und -vermarktung tätig bevor er 2013 zu KPMG zurückkehrte. Er berät seine Kunden in den Bereichen Immobilienprojektentwicklung, -transaktionen, -bewertung sowie Entwicklung und Optimierung von Betriebsmodellen für Immobilienorganisationen. Christoph Fida ist Immobilientreuhänder sowie Vortragender des postgradualen Universitätslehrgangs Immobilienmanagement.

Alexander Gall (38) ist Wirtschaftsprüfer sowie Steuerberater und seit 2018 bei KPMG am Standort Linz tätig. Sein Tätigkeitsschwerpunkt ist die Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen. Darüber hinaus verfügt er über weitreichende Erfahrung in der Prüfung und Beratung von Industrieunternehmen, Energieversorgern und Händlern. Zudem unterstützt Alexander Gall Unternehmen bei der Lösung von Fragestellungen der nationalen und internationalen Rechnungslegung (IFRS) und gibt sein Wissen im Rahmen seiner Vortragstätigkeiten gerne auch weiter.

Armin Havlik (40) startete seine Karriere im Jahr 2007 bei KPMG im Bereich Deal Advisory. In der Zeit von 2016 bis 2020 übernahm er die Geschäftsführung eines internationalen Industrieunternehmens bevor er im vergangenen Jahr neuerlich in die Beratung zurückkehrte. Sein Fachgebiet umfasst Unternehmenstransaktionen und Restrukturierung. Darüber hinaus ist Armin Havlik Mitglied der KPMG Strategy Group für den Bereich Deal Advisory mit Schwerpunkt auf die Sektoren Industrial Manufacturing, Aerospace und Automotive.

Manuela Mayer (34) arbeitet seit 2009 bei KPMG und ist als Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin tätig. Sie hat sich auf die Bereiche Versicherungen, Industrie und Handel sowie gemeinnützige Rechtsträger spezialisiert. Neben ihrer Prüfungstätigkeit berät Mayer ihre Kunden im Bereich Rechnungslegung mit Fokus auf IFRS. Weiters ist sie Lehrbeauftragte und Vortragende bei zahlreichen Fachveranstaltungen sowie Mitglied im Fachsenat für Unternehmensrecht und Revision.

Thomas Schmutzer (42) ist seit 2018 bei KPMG im Advisory-Team und bringt 20 Jahre Berufserfahrung im Management Consulting mit. Seine Expertise umfasst die Bereiche Hybride Arbeitswelt, Kundenzentrierung, Öffentlicher Sektor sowie Telekommunikation und IT. Außerdem ist er als Lektor an der IMC FH Krems sowie als Buchautor tätig. Sein jüngstes Werk ist im Frühjahr 2021 unter dem Titel „Hybrides Arbeiten & Digitalisierung“ erschienen. Bei der Zusammenarbeit mit seinen Kunden verbindet Thomas Schmutzer so sein fachliches Know-how mit seinen Erkenntnissen aus der Forschung.

Matthias Schröger (35) ist der Steuerexperte unter den Neuzugängen. Seit seinem Start bei KPMG vor zehn Jahren begleitet er internationaltätige Unternehmen in den Bereichen des internationalen Steuerrechts, der Verrechnungsgestaltung und betreut diese bei Betriebsprüfungen und Streitbeilegungsverfahren. Weiters ist er Autor von steuerlichen Fachpublikationen und Vortragender.

Weitere Informationen unter: https://bit.ly/3BkIugc

Rückfragen & Kontakt:

KPMG Austria GmbH

Mag. Gözde Yaylali, BA

Corporate Communications

0043 (1) 313 32-3014

gyaylali @ kpmg.at