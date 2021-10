VP-Melchior: „Unter Sebastian Kurz gibt es deutlich mehr Entlastung als unter SPÖ-Kanzlern“

Während die SPÖ immer nur vom kleinen Mann redet, setzt die Volkspartei spürbare Entlastung für arbeitende Menschen um

Wien (OTS) - „Unter Bundeskanzler Sebastian Kurz gibt es deutlich mehr Entlastung für arbeitende Menschen als unter seinen SPÖ-Amtsvorgängern. Sebastian Kurz hat in seiner bisherigen Kanzlerschaft viel mehr für die arbeitenden Menschen, Geringverdiener, Familien und Pensionisten getan, als in der elfjährigen SPÖ-Kanzlerschaft von Christian Kern, Werner Faymann und Alfred Gusenbauer umgesetzt wurde. Dementsprechend ist jede Form der Kritik von Seiten der SPÖ am Entlastungspaket der Bundesregierung vollkommen unglaubwürdig und geht ins Leere. Während die SPÖ immer vom kleinen Mann und den Arbeitern spricht, setzt Kurz zur spürbaren Entlastung der arbeitenden Menschen an, wie es sie in der Geschichte der Republik noch nie gegeben hat“, reagiert der Generalsekretär der neuen Volkspartei, Axel Melchior, auf die Wortmeldungen aus der SPÖ.

„In Summe werden die Österreicherinnen und Österreicher sowie die heimische Wirtschaft dank der gestern vorgestellten Steuerreform um mehr als 18 Milliarden Euro entlastet. Insbesondere von der Senkung zweier Einkommensstufen, der Erhöhung des Familienbonus und der Einführung des regionalen Klimabonus werden die heimischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler stark profitieren. Hinzu kommt, dass die Bundesregierung bereits mehrfach Pensionserhöhungen über der Inflation für kleine und mittlere Pensionen umgesetzt hat. Außerdem setzt die Bundesregierung bewusst Maßnahmen, um die Wirtschaft anzukurbeln und Österreich im europäischen Wettbewerb abzuheben“, so Melchior.

