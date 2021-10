Junge ÖVP ad Steuerreform: Größtes Entlastungspaket in der Geschichte Österreichs

Jahrelange JVP-Forderung nach einer Ökosozialen Steuerreform wird endlich umgesetzt

Wien (OTS) - „Wir wollen als Land gestärkt aus der größten Krise seit dem zweiten Weltkrieg kommen und darum ist es so wichtig, gerade jetzt die größte Veränderung in unserem Steuersystem umzusetzen“, so Claudia Plakolm, Bundesobfrau der Jungen ÖVP und Abgeordnete zum Nationalrat, anlässlich der heute von der Bundesregierung präsentierten Ökosozialen Steuerreform.



Neben der Senkung der 2. und 3. Einkommenssteuerstufen und der Reduktion der KV-Beträge für kleinere Einkommen wird der Familienbonus von € 1.500 auf € 2.000 pro Kind erhöht. „Von diesen Maßnahmen profitieren vor allem auch die jungen Menschen in Österreich“, zeigt sich Plakolm erfreut.



Die Ökosoziale Steuerreform sieht neben einer massiven Entlastung der arbeitenden Menschen in Österreich auch Anreize für ein umweltfreundlicheres Verhalten vor. Plakolm hält dazu fest: „Für uns war klar, dass es Regelungen braucht, die auf die Lebensrealitäten der Menschen eingehen - egal ob in der Stadt oder am Land. Es braucht Anreize für all jene, die umsteigen können und nicht Strafen für jene, die keine Alternativen haben.“



„Die Bundesregierung setze damit um, wofür sie auch gewählt wurde: Entlastung der Menschen in Österreich und Klimaschutz mit Hausverstand. So gelingt uns auch der Neustart für Österreich“, zeigt sich die Bundesobfrau abschließend überzeugt.



Rückfragen & Kontakt:

Junge ÖVP

Esther Salzmann

+43 660 480 24 18

esther.salzmann @ junge.oevp.at