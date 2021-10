Familienministerin Raab: Erhöhung des Familienbonus auf 2.000 Euro bringt wichtige finanzielle Entlastung für Familien

Steuerreform beweist, dass Familien für die Bundesregierung an erster Stelle stehen

Wien (OTS) - Höchst erfreut zeigt sich Familienministerin Susanne Raab über die heute von der Bundesregierung vorgestellte ökosoziale Steuerreform. Insbesondere die Entlastung von Familien sei deutlich spürbar, freut sich Raab: „Durch die Senkung der Steuerstufen sowie den Regionalbonus wird den Familien in unserem Land deutlich mehr Geld in der Geldbörse übrigbleiben.“

Besonders erfreut zeigt sich die Familienministerin jedoch über die deutliche Erhöhung des Familienbonus Plus. „Die Einführung des Familienbonus Plus 2019 war ein Meilenstein in der Familienpolitik der letzten zehn Jahre. Die jetzige Erhöhung des Familienbonus im Zuge der Steuerreform auf 2.000 Euro pro Kind ist ein weiteres klares Zeichen, wie wichtig der Regierung Familien sind. Ich freue mich sehr, dass wir eine noch höhere Entlastung für Familien geschafft haben, als im Regierungsprogramm vorgesehen“, sagt die Familienministerin.

Die Erhöhung des Familienbonus um 500 Euro pro Kind und die Erhöhung des Kindermehrbetrags auf 450 Euro im Vergleich zur bisherigen Regelung seien laut Raab wichtige Schritte zur Entlastung der Familien im Land. „Damit haben Familien mit Kindern mehr finanzielle Mittel zur Verfügung, die sie vor allem im Hinblick auf die Herausforderungen während der vergangenen Monate der Corona-Pandemie gut brauchen können“, so Raab.

