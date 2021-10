ÖAAB: Die ökosoziale Steuerreform trägt klar die Handschrift des ÖAAB

Gestern gefordert – heute durchgesetzt.

Wien (OTS) - „Es freut mich sehr, dass sich viele Bereiche aus unserem gestern beschlossenen DNA-Reformprogramm, auch in der ökosozialen Steuerreform wiederfinden. Eine Million Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben die Volkspartei gewählt, damit ihnen mehr Geld im Börserl bleibt. Dieses Versprechen lösen wir auch ein. In Summe entlastet die Bundesregierung die Menschen in einem Volumen von 18 Milliarden Euro. Dies ist das größte Entlastungspaket in der Geschichte“, freut sich ÖAAB-Bundesobmann KO August Wöginger anlässlich der Präsentation der ökosozialen Steuerreform.

„Wer arbeitet darf nicht der Dumme sein. In der Senkung der 2. und 3. Einkommensstufe auf 30 bzw. 40 Prozent spiegelt sich dies auch wieder. Weiters wurde unsere Forderung der Entlastung von Familien, das Rückgrat unserer Gesellschaft, in das „Fairantwortungspaket“ aufgenommen. Der Familienbonus wird auf 2.000 Euro erhöht. Dazu kommt die Erhöhung des Kindermehrbetrages auf 450 Euro. Chancengleichheit und Leistungsgerechtigkeit werden besser verwirklicht. Die Beteiligung aller arbeitenden Menschen am durch sie erwirtschafteten Gewinn ist ein Gebot der Stunde. Dazu wird es analog zur Corona-Prämie möglich sein, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig eine lukrative Erfolgsprämie erhalten, wenn das Unternehmen Gewinne macht. Bis zu 3.000 Euro können diese von ihrem Arbeitgeber steuer- und sozialabgabenfrei beziehen“, ergänzt der Bundesobmann des ÖAAB.

„Wir haben uns im DNA Reformprozess vorgenommen die Antworten auf die Arbeitswelt der Zukunft gemeinsam zu geben. Umso mehr freut es mich als Generalsekretär des ÖAAB, dass die Umsetzung dieser Antworten bereits einen Tag nach der Präsentation des Programms beginnt. Das „Fairantwortungspaket“ ist die richtige Antwort auf die Anliegen der Menschen. Wer hart arbeitet muss von seinem Lohn auch leben können. Die Entlastung der arbeitenden Menschen wird trotz der Krise weiter fortgesetzt. Mit der Senkung der KV-Beiträge für kleine Einkommen wird insbesondere auch auf einkommensschwache Personen und Familien Rücksicht genommen“, sagt ÖAAB Generalsekretär und Nationalrat Christoph Zarits.

