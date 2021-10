WKÖ-Trefelik: Steuerreform bringt mehr Kaufkraft und stärkt heimischen Handel

Nachhaltiger Aufschwung im heimischen Handel durch die Senkung von Einkommenssteuer und Körperschaftsteuer

Wien (OTS) - „Die Steuerreform bringt dem heimischen Handel jenen Aufschwung, den wir in diesen turbulenten Zeiten dringend brauchen. Denn die Steuerreform stärkt durch die Senkung der Einkommensteuer die Kaufkraft der österreichischen Bevölkerung und kurbelt damit den Konsum deutlich an“, zeigt sich Rainer Trefelik, Obmann der Bundesparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) erfreut. „Aber auch die Senkung der KöSt. bringt den Betrieben die nötige Entlastung, um die Folgen der Pandemie bekämpfen zu können und damit das Unternehmen wieder auf Schiene zu bringen“, ergänzt Trefelik. Mit der Senkung der Körperschaftssteuer sowie der Tarifstufen in der Lohn- und Einkommenssteuer werden langjährige Forderungen der Wirtschaft aufgegriffen und wichtige Impulse gesetzt.





