Schramböck zur Steuerreform: Sicherer Standort durch spürbare Entlastung für Unternehmen und Mitarbeiter

Steuerreform sichert Jobs, setzt Anreize zum Investieren und stärkt KMU

Wien (OTS) - „Mit dem ‚Fairantwortungspaket‘ wird der Wirtschaftsstandort Österreich nachhaltig gestärkt. Die umfangreiche Steuerreform sichert Jobs, setzt Anreize zum Investieren und stärkt unsere Klein- und Mittelunternehmen. Insgesamt setzt die Bundesregierung 18 Milliarden Euro zur Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes und der Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter frei“, so Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck zur Präsentation der Steuerreform.

Die Steuerreform fördert Wachstum und Investitionen, stärkt die Eigenkapitalausstattung der heimischen Unternehmen und unterstützt den Ausbau von Arbeitsplätzen. „Um auch in Zukunft Investitionen zu fördern und Anreize zu schaffen, führen wir nach der Investitionsprämie den Investitionsfreibetrag ein. Investitionen sind das Um und Auf für einen sicheren Wirtschaftsstandort“, so Schramböck. Außerdem werden die Betriebe durch die Senkung der Körperschaftssteuer entlastet. Durch die Senkung der Körperschaftssteuer steigere Österreich seine Attraktivität im internationalen Wettbewerb, so die Wirtschaftsministerin. Die heimischen KMU profitieren als Rückgrat der heimischen Wirtschaft enorm. „Kleine und mittlere Betriebe sind eine stabile Säule und ein Erfolgsgarant der heimischen Wirtschaft. Wir wollen, dass sie von der Steuerreform profitieren. Daher erhöhen wir den Betrag für geringwertige Wirtschaftsgüter von 800 auf 1.000 Euro.“

Eine besondere Neuerung bringt die Möglichkeit der Mitarbeiterbeteiligung. „Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer arbeiten Hand in Hand mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Viele Unternehmen, wie Startups, wollen ihr Team am Erfolg teilhaben lassen. Diesen Freiraum schaffen wir nun“, hält Schramböck fest.

„Mit dem ‚Fairantwortungspaket‘ schaffen wir die besten Rahmenbedingungen für Wachstum und Investitionen. Die grüne Transformation ist die größte Herausforderung für unsere Betriebe. Wir wollen unsere Betriebe bei dieser Transformation unterstützen. Mit dem Paket helfen wir der Wirtschaft beim Umstieg. Die Steuerreform vereint Nachhaltigkeit mit Wettbewerbsfähigkeit und heimischen Arbeitsplätzen“, so Schramböck.

