FPÖ – Steiner-Wieser zu morgigem Welttierschutztag: Tierschutz geht uns alle an!

Wien (OTS) - „Ob Wild-, Haus- oder Nutztier, der Schutz unserer Mitgeschöpfe geht uns alle an!“ Mit diesen Worten forderte die freiheitliche Tierschutzsprecherin und FPÖ-Bundesrätin Marlies Steiner-Wieser mehr Umsicht und Rücksicht auf die Tierwelt zu legen. „Dabei geht es nicht nur um eine artgerechte Haltung von unseren Haus- und Nutztieren, sondern auch um den Erhalt der noch existierenden Fauna und Flora unseres Erdballs“, so Steiner-Wieser.

„Bei all den, oftmals berechtigten, Diskussionen wird gerne vergessen, dass Umweltschutz auch Tierschutz bedeutet. Die nicht enden wollende Abholzung von Wäldern und die Verschmutzung unserer Meere vernichtet die Lebensräume gewaltig. Immer mehr Tierarten sind vom Aussterben bedroht oder sind nichtmehr existent. Auch dafür sind wir Menschen verantwortlich und ein Umdenken ist nötig, um zumindest das zu retten, was noch zu retten ist“, betonte die freiheitliche Tierschutzsprecherin.

Seit 1924 finde jedes Jahr am 4. Oktober der Welttierschutztag statt. So wichtig dieser Tag auch sei, dürfe man das Thema nicht auf dieses eine Datum reduzieren. Aber auch die Politik sei gefordert. So habe zum Beispiel Salzburg Tiere als Mitgeschöpfe in der Landesverfassung verankert. Zudem müsse auch Tierquälerei unter viel härtere Strafen gestellt werden, forderte Steiner-Wieser.

