EUROPAEUS-AWARD an bedeutende europäische Persönlichkeiten verliehen

Jean-Claude Juncker, Paul Lendvai und Unternehmer Hermann Hirsch in Velden als Preisträger 2021 ausgezeichnet.

Velden am Wörthersee (OTS) - Dass gerade in Kärnten das europäische Herz besonders stark schlägt, wurde am Freitagabend in Velden eindrucksvoll bewiesen. Stolz überreichten Landeshauptmann Peter Kaiser und Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl den Europapreis EUROPAEUS an drei herausragende Persönlichkeiten, die den europäischen Gedanken nicht nur aktiv vorlebten, sondern auch maßgeblich mitgeprägt haben: „Mister Europa“ Jean-Claude Juncker, Ausnahme-Unternehmer Hermann Hirsch und Journalistenlegende Paul Lendvai. Laudatoren waren EU-Kommissar Johannes Hahn und Kleine Zeitung-Chefredakteur Hubert Patterer.

Schon in den Eingangsstatements von Landeshauptmann Peter Kaiser und Wirtschafts-kammerpräsident Jürgen Mandl wurde die besondere Position von Kärnten, sowohl im Alpen-Adria-Raum, in Europa, aber auch als Tor zum Osten zum Ausdruck gebracht. Durch den Ausbau neuer Verkehrsknoten, wie der Koralmbahn, sowie den Aufbau neuer Wirtschaftspartnerschaften und Kooperationen steigen auch die damit verbundenen Chancen für die Kärntner Wirtschaft, den Lebensraum und den Wirtschaftsstandort. Bei der Verleihung des Europapreises EUROPAEUS 2021 – dieser wird seit 2009 als ein Gemeinschaftspreis von Land Kärnten, der Wirtschaftskammer Kärnten und des Forum Velden verliehen ­– standen abermals drei herausragende Persönlichkeiten im Zentrum dieses europäischen Gedankens. Initiator und Veranstalter des Europapreises EUROPAEUS ist Unternehmer Walter Prutej vom Forum Velden.



Den EUROPAEUS in der Kategorie „Wirtschaft – Internationalisierung/Pioniere“ erhielt der Ausnahme-Unternehmer Hermann Hirsch, Unternehmer und Industrieller a.D. Sein Laudator war Dietrich Kropfberger, Wirtschaftswissenschafter a.D. an der Alpen-Adria-Universität. Der leidenschaftliche Unternehmer wurde mit innovativem Unternehmergeist und der Liebe für die Internationalisierung Weltmarktführer. Auch außerhalb seines Unternehmens erwarb sich Hermann Hirsch jede Menge Anerkennung: Hirsch war Präsident der Kärntner Industriellenvereinigung, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Kärnten und Vorstandsmitglied der Österreichischen Industriellenvereinigung.

Kein Geringerer als Österreichs EU-Kommissar Johannes Hahn hielt die Laudatio für „Mister Europa“.

Der langjährige Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, erhielt den EUROPAEUS in der Kategorie „Europapolitik - History in the making“. Er wurde für seinen unermüdlichen Einsatz um ein sozialeres und gerechteres Europa geehrt. Juncker setzte sich in seiner Amtszeit besonders für den Europäischen Föderalismus ein und gab der EU durch seine unüblichen öffentlichen Auftritte eine sehr menschliche Seite.

Preisträger in der Kategorie „Bewusstseinsbildung – Europe on my mind“ war der Publizist, Moderator und Ost- sowie Südeuropaexperte Paul Lendvai. Die Journalistenlegende war Auslandskorrespondent für die Londoner Financial Times in Wien, gründete die Zeitschrift Europäische Rundschau und wurde Leiter der Osteuropa-Redaktion des ORF.

Zufrieden zeigten sich auch die Jury-Mitglieder Martina Rattinger vom EU-Verbindungsbüro des Landes Kärnten in Brüssel, Meinrad Höfferer, designierter Direktor und Leiter der Außenwirtschaft der Wirtschaftskammer Kärnten und Walter Prutej vom Forum Velden. „Der EUROPAEUS gewann, seit seines Bestehens, ganz wesentlich an wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Bedeutung und wird zum Symbol für freies Handeln, freies Denken und einer freien Gesellschaft in einer Gemeinschaft von rund 500 Millionen Europäern“, fasst Walter Prutej, aus Sicht der drei Juroren zusammen.

Die Preisträger EUROPAEUS 2021 nochmals im detaillierten Überblick:

KATEGORIE EUROPAPOLITIK „HISTORY IN THE MAKING“

Preisträger: Jean-Claude JUNCKER, Präsident der Europäischen Kommission a.D.

Laudatio: Johannes HAHN, EU-Kommissar für Haushalt und Verwaltung

KATEGORIE WIRTSCHAFT „INTERNATIONALISIERUNG/PIONIERE“

Preisträger: Hermann HIRSCH, Unternehmer und Industrieller a.D., Hirsch Armbänder

Laudatio: Dietrich KROPFBERGER, Wirtschaftswissenschafter, Universitätsprofessor a.D.

KATEGORIE BEWUSSTSEINSBILDUNG „EUROPE ON MY MIND“

Preisträger: Paul LENDVAI, Publizist, Moderator, Ost- und Südosteuropa-Experte

Laudatio: Hubert PATTERER, Geschäftsführer und Chefredakteur, Kleine Zeitung

ZITATE von der Verleihung:

LH Peter Kaiser: „Europa ist für uns alle eine Verpflichtung, an dieser Einrichtung weiterzuarbeiten. Wir müssen Europa in den Hirnen und Herzen verwirklichen. Es darf keinesfalls passieren, dass es einen Rückfall in nationalstaatliches Denken gibt. Es ist daher wichtig, dass es Menschen gibt, die Europa ein Gesicht geben – so wie die heute Geehrten.“

WK-Präsident Jürgen Mandl: „Internationalisierung bietet für die Kärntner Wirtschaft eine enorme Chance. Sie hat auch dazu geführt, dass Kärnten die Pandemie wirtschaftlich besser überstanden hat als andere Regionen Österreichs. Der nächste Schritt ist getan: Als derzeit den Vorsitz führende Kammer der Alpe-Adria-Wirtschaftsregion ist es nun erstmals gelungen, ein trilaterales Förderprojekt auf den Weg zu bringen.“

LR Sebastian Schuschnig: „Heute wird vieles, wie der freie Warenverkehr oder der ungehinderte Grenzübertritt als selbstverständlich angesehen, was aber nicht selbstverständlich ist. In der Zukunft braucht es in Europa Menschen, die sich für eine freie, ökosoziale Marktwirtschaft einsetzen. Die heute Ausgezeichneten sind den Weg der Weiterentwicklung Europas vorangegangen.“

Johannes Hahn: „Ich behaupte, dass Jean-Claude Juncker heute der größte lebende Europäer ist. Er war und ist Brückenbauer, einerseits zwischen den Menschen, aber auch in die Zukunft. Er selbst ist mehrsprachig, hat aber immer dafür gesorgt, dass Europa mit 1 Sprache gesprochen hat. Und er hat an vielen großen Entscheidungen, wie dem Vertrag von Maastricht oder dem Dubliner Abkommen, entscheidend mitgearbeitet.“

Jean-Claude Juncker: „Die Lobrede von meinem Freund Johannes Gio Hahn war fast ein verfrühter Nachruf. Spaß beiseite: Europa braucht unsere tägliche Anstrengung und ich möchte eines hier verdeutlichen: Diejenigen, die große Reden zu Europa schwingen, sind selten die, die auch etwas bewirken und ernsthaft weiterbringen. Oftmals sind es gerade die kleinen Länder, die hier vorangehen und eine Region wie Kärnten mit ihrer Geschichte und geopolitischen Lage ist prädestiniert, in diesem Sinne zu wirken.“

Hubert Patterer: „Paul Lendvai ist der international bedeutendste Journalist Österreichs. Er ist ein großer Mitteleuropäer, leidenschaftlicher Publizist und verkörpert Zeitgeschichte vom Scheitel bis zur Sohle.“

Paul Lendvai: „Europa braucht Menschen mit Gefühl für Proportionen und dem Wissen, wie Europa VOR der Europäischen Gemeinschaft ausgesehen hat. Für mich war es immer wichtig, über die Außenpolitik und die Welt Bescheid zu wissen und dieses Wissen zu vermitteln.“

Dietrich Kropfberger: „Hermann Hirsch war und ist immer glühender Europäer und hat die Internationalisierung gelebt – sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht wie auch beim Schaffen von Bewusstsein, etwa als Honorarkonsul von Frankreich.“

Hermann Hirsch: „Der EUROPAEUS ist eine Bestätigung dafür, dass unsere Heimat Europa ist und jeder einen Beitrag dafür leisten kann. Ich habe die Vision von „Vereinigten Staaten von Europa“, die das Zentrum der globalen Innovation sind.“

