Klimaticket fürs Militär!

Bundesheergewerkschaft fordert Öffi-Freifahrt für Soldaten in Uniform

Wien (OTS) - Nun ist es endlich soweit! Das Klimaticket wird eingeführt. Die Bundesheergewerkschaft begrüßt diesen Schritt und verleiht ihrer langjährigen Forderung Nachdruck, Soldaten in Uniform auf allen öffentlichen Verkehrsmitteln, die durch das Klimaticket erfasst sind, die freie Fahrt zu ermöglichen.

„Seit dem 1. Jänner 2020 gilt diese Freifahrtregelung für alle Angehörigen der Deutschen Bundeswehr in ganz Deutschland. Und diese Maßnahme hat sich dort sehr gut bewährt. Wir sollten es den Deutschen gleichtun“, so Manfred Haidinger der Präsident der Bundesheergewerkschaft.

Mit dieser Maßnahme werde nicht nur ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet, sondern auch das Sicherheitsgefühl in den öffentlichen Verkehrsmitteln erhöhe sich dadurch, wie die deutsche Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer feststellt: „Als Staatsbürger in Uniform sind unsere Frauen und Männer ‚Botschafter‘ der Bundeswehr und erhöhen zudem das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste in den Zügen. Schon mehrfach leisteten Soldaten während ihrer Reise Hilfe und unterstützten in brenzligen Situationen.“ Abgerechnet werden diese Gratistickets direkt zwischen dem Verkehrsverbund und dem Verteidigungsministerium, was auch eine erhebliche Verwaltungsvereinfachung bedeutet, da viele Formulare und Abrechnungsvorgänge dadurch wegfallen.

„Mit der Einführung des Klimatickets, könnte auch dieser wichtige Schritt sofort und ohne großen Aufwand mitvollzogen werden. Das Gratis-Ticket für Soldaten in Uniform bringt für alle Beteiligten eine Win-win-Situation“, so der Präsident der Bundesheergewerkschaft.

