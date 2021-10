„Pixel, Bytes + Film“: Bundesministerium und ORF III fördern wieder neue Filmformate

Einreichfrist bis 2. November 2021

Wien (OTS) - Das Filmförderprogramm „Pixel, Bytes + Film“ des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) – realisiert in Partnerschaft mit ORF III Kultur und Information – wird auch 2022 wieder fortgeführt. Ab sofort sind Künstler/innen dazu aufgerufen, sich für die nächste Programmausgabe zu bewerben. Finanzielle Unterstützung gibt es für die Entwicklung und Umsetzung neuer audiovisueller Formate im transmedialen und digital-innovativen Kontext – begleitet von Maßnahmen zur Weiterbildung, theoretischen Auseinandersetzung und professionellen Vernetzung. Gesucht werden Filmprojekte, die sich mit digitalen Technologien der Bildproduktion – u. a. digitale Animation, 3D-Motion-Capturing, VR, AR, 360°, künstliche Intelligenz – auseinandersetzen und deren formales Spektrum und erzählerische Möglichkeiten ausloten. Pro Projekt stellt das BMKÖS ein Produktionsbudget in Höhe von bis zu 35.000 Euro zur Verfügung. ORF III unterstützt die Projekte in der Postproduktion, öffnet sein Archiv für künstlerische Recherche und präsentiert die entstandenen filmischen Arbeiten in der dazugehörigen Sendung „Pixel, Bytes + Film – Artist in Residence“.

Alle Informationen zu Ausschreibung und Bewerbungsmodus sind unter

https://tv.ORF.at/stories/Pixel-Bytes-und-Film-neue-staffel-2022-call-einreichungen100.html zu finden. Die Einreichfrist endet am 2. November 2021.

Zur Umsetzung:

Die teilnehmenden Konzepte werden bis Mitte Dezember 2021 von einer Fachjury ausgewählt und anschließend im Zeitraum von 1. Jänner bis 31. Dezember 2022 realisiert. Je nach Format ist die Präsentation der fertigen Arbeiten im Jahr 2023 in ORF III im Rahmen der Sendung „Pixel, Bytes + Film – Artist in Residence“ vorgesehen. Darüber hinaus werden die Arbeiten auch in der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) zur Verfügung gestellt. Alle Rechte an den Arbeiten verbleiben bei den Künstler/innen. Anfallende Drittrechte müssen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Vorfeld geklärt werden.

Zur Projektpartnerschaft „Pixel, Bytes + Film“:

Der digitale Wandel beeinflusst Produktion und Rezeption zeitgenössischer Kunst fortlaufend. Neue technologische Möglichkeiten, neue Medien und Verwertungsformen bieten künstlerisch hohes Innovationspotenzial – in besonderem Maße im audiovisuellen Bereich.

„Pixel, Bytes + Film“, das u. a. in der ORF-III-Sendereihe „Artist in Residence“ Eingang findet, reagiert seit Jahren auf das große Interesse von Künstler/innen, filmische Ausdrucksformen über die herkömmlichen Formate im Kino-, Fernseh- und Ausstellungskontext hinaus weiterzuentwickeln. Hierfür bedarf es finanzieller Unterstützung, aber auch des Zugangs zu Technologien und fachlicher Expertise, um eigene Fähigkeiten und vorhandenes Wissen zu erweitern. Ein weiterer Fokus liegt auf der Verbreitung und Sichtbarkeit der entstandenen Arbeiten.

