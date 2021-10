Vorläufige Bilanz zu den heutigen Versammlungen

Wien (OTS) - Für den heutigen Tag wurden mehrere Versammlungen im Stadtgebiet angezeigt.

Zu Mittag versammelten sich ca. 1.000 Teilnehmer zu einer angezeigten Kundgebung am Christian-Broda-Platz in Wien-Mariahilf. Die Kundgebung marschierte unter Begleitung der Polizei ordnungsgemäß auf der vorgegebenen Route bis zum Resselpark. Dort wurde die Abschlusskundgebung bis in den Nachmittag abgehalten und die Versammlung endete ohne relevante Vorfälle.

Im Bereich des Votivparks sammelten sich zu Mittag ca. 150 Personen zu einer angezeigten Versammlung. Unter den Kundgebungsteilnehmern befanden sich auch vermummte Anhänger der sogenannten „Antifa“. Die Demonstration setzte sich mit Fahrrädern Richtung Resselpark in Bewegung.

Im Bereich der Karlskirche versuchten die mobilen Kundgebungsteilnehmer zu der rechtmäßig abgehaltenen Versammlung im Resselpark vorzudringen, um diese offensichtlich zu stören. Es wurden dabei pyrotechnische Gegenstände entzündet und auch geworfen. Dank dem konsequenten Einschreiten der Einsatzkräfte, konnte ein Aufeinandertreffen der rivalisierenden Gruppen verhindert werden.

In einer vorläufigen Bilanz kam es bei den Versammlungen zu einer Festnahme gemäß der Strafprozessordnung sowie mehreren gerichtlichen und verwaltungsrechtlichen Anzeigen. Nach derzeitigem Stand wurden der Polizei keine verletzten Personen gemeldet.

