NEOS zu Kocher: Chancen am Arbeitsmarkt in den Vordergrund rücken

Gerald Loacker: „Arbeitskräfte, die in vielen Unternehmen gesucht wären, hält Kocher mit Steuergeld in der Kurzarbeit fest.“

Wien (OTS) - „Nach diesem Interview sind wir so schlau wie zuvor“, sagt NEOS-Wirtschafts- und Sozialsprecher Gerald Loacker in einer ersten Reaktion auf das heutige Ö1-Interview „Im Journal zu Gast“ mit Arbeitsminister Kocher. Klare Ansagen, wie ein echter Neustart für Wirtschaft und Arbeitsmarkt gelingen kann, seien gänzlich ausgeblieben. „Was wird konkret unternommen, um das Rekordhoch an offenen Stellen abzubauen? Wie wird das degressive Arbeitslosengeld in Zukunft ausgestaltet? Wird es zeitlich begrenzt wie in allen anderen EU-Staaten auch? Wird es eine verpflichtende 3G-Regelung am Arbeitsplatz geben? So mutig und konkret die Aussagen von Martin Kocher als Arbeitsexperte waren, so schwammig sind sie nun als Politiker. Sehr schade.“

Dabei gebe es reichlich Maßnahmen zu besprechen und letztendlich auch umzusetzen, um dem Arbeitskräftemangel effektiv entgegenwirken zu können. „Wir müssen viel mehr über die Chancen am Arbeitsmarkt sprechen, anstatt ständig die negativen Aspekte der Arbeitslosenzahlen in den Fokus zu rücken“, ist Loacker überzeugt. „Die Kurzarbeit muss endlich ein Ende finden. War sie am Anfang der Coronakrise ein wichtiges Instrument, bremst sie nun den Aufschwung am Arbeitsmarkt. Es ist doch einigermaßen kurios, wenn sich die Bundesregierung ständig für die Erholung des Arbeitsmarkts selbst lobt - gleichzeitig aber viele Branchen händeringend Arbeitskräfte suchen, die an anderer Stelle um Steuergeld in der Kurzarbeit festgehalten werden. Hier läuft etwas falsch.“ Als Beispiel nennt Loacker die Kurzarbeit am Flughafen Wien. Wer dort normalerweise Gepäckstücke bewegt, wäre derzeit in Logistikunternehmen eine gefragte Kraft.

Neben der Abschaffung der Corona-Kurzarbeit müsse auch der Faktor Arbeit endlich entlastet werden. Loacker: „In Europa befindet sich Österreich auf Platz 3 mit den höchsten Steuern auf Arbeit. Den Leuten muss endlich mehr Netto vom Brutto bleiben. Doch auch hier keine Antworten auf drängende Fragen.“

