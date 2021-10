Wien hat einen neuen Wanderweg!

Wien (OTS) - Herbstzeit ist Wanderzeit! Damit auch alle Wanderfans auf ihre Kosten kommen, hat die Stadt ihr Wegenetz erweitert: Der „Stadtwanderweg Wienerberg“ ist der jüngste „Neuzugang“ unter Wiens Wanderwegen: Mit einer Länge von 19,9 Kilometern führt er im Süden Wiens bis nach Vösendorf. „Wir freuen uns sehr, den Wienerinnen und Wienern den mit Abstand längsten Wanderweg offiziell vorstellen zu dürfen. Er ist fertig ausgestaltet und kann ab sofort erkundet werden“, freuen sich Bürgermeister Michael Ludwig und Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Der Stadtwanderweg Nummer 12 (tatsächlich ist es die 14. Route, weil es auch 1a- und 4a-Wanderwege) führt als zweiter Stadtwanderweg der Stadt Wien durch eine Nachbargemeinde. Der Weg verläuft von der Grünbrücke Vorarlberger Allee entlang des Güterweges, der in die Wiener Straße einmündet. Richtung Osten zweigt dieser in Richtung Professor-Peter-Jordan-Straße ab, führt bis zum Krippenmuseum, zweigt dort in Richtung Süden der Marktgemeinde Vösendorf in den Schloßplatz und am Schloss vorbei ab.

Vor dem Roten Kreuz hält man sich rechter Hand Richtung Westen, über den Park zur Ortsstraße und bei der Professor-Peter-Jordan-Straße nach Norden entlang dem Feldweg bis zur Abzweigung zur Überquerung der S1. Diese wird bei der Überführung gequert und führt dann zum Kreisverkehr Schönbrunner Allee. Entlang der A2 führt der Weg zurück nach Wien. Auch die Kulinarik kommt beim Wandern nicht zu kurz - entlang der Route gibt es zahlreiche Einkehrmöglichkeiten, wie das Gasthaus Koci oder der Schlossheuriger Vösendorf.

„Gerade die letzten beiden Jahre haben uns gezeigt, wie wichtig unsere Naherholungsgebiete für die WienerInnen sind. Wir laden alle dazu ein, den neuen Weg auszuprobieren und die Vielfalt der Natur auf sich wirken zu lassen“, so Bürgermeister Michael Ludwig. „Besonders freut uns auch das Mitwirken der Marktgemeinde Vösendorf bei diesem Projekt!“ Die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist durch die Straßenbahnlinie 11, Haltestelle Frödenplatz, gesichert.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

