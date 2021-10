Impfaktion: Stadt Wien kooperiert mit Kinderwunschexperten

Am 7.10 wird im Wunschbaby Institut Feichtinger in Kooperation mit der Stadt Wien geimpft

Wien (OTS) - Die Corona-Impfung hat keine negativen Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit oder eine Schwangerschaft – das haben MedizinerInnen und Gesundheitsexperten vielfach bestätigt. „Internationale Fachgesellschaften empfehlen die Impfung auch für Frauen mit Kinderwunsch und unter Umständen sogar Frauen, welche bereits schwanger sind,“ erklärt Priv.-Doz. DDr. Michael Feichtinger, Leiter des Wunschbaby Institut Feichtinger. „Bei Frauen und Männern mit Kinderwunsch konnte gezeigt werden, dass sich eine COVID-Infektion negativ auf die Fruchtbarkeit auswirken kann und der Erkrankungsverlauf bei schwangeren Frauen oft ein schwerer ist. Durch die Impfung kann diese besonders sensible Gruppe vor einer Infektion geschützt werden. Daher bietet das Wunschbaby Institut Feichtinger gemeinsam mit der Stadt Wien am 7.10.2021 eine Impfaktion insbesondere für Frauen und Männer mit Kinderwunsch an.

„Diese Kooperation ist uns ein besonderes Anliegen. Frauen brauchen keine Angst vor der Impfung haben, Aufklärung und Aktionen wie diese sind wichtig, um Gerüchten und Vorurteilen zu begegnen. Wir freuen uns sehr, dass sich das Wunschbaby Institut Feichtinger bereit erklärt hat, mit seiner Expertise hier einen wertvollen Beitrag zu leisten,“ sagt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

Experte Feichtinger betont: „Frauen wird empfohlen, sich wenn möglich vor einer Schwangerschaft impfen zu lassen. Allerdings kann auch bei bereits schwangeren Frauen eine Impfung durchgeführt werden. Neue Studien konnten zeigen, dass dadurch auch das Neugeborene besonders von mütterlichen Antikörpern gegen COVID-19 geschützt wird. Wir hoffen auf eine hohe Durchimpfungsrate, um auch ungeborene Kinder indirekt vor den Folgen einer mütterlichen Corona-Infektion zu schützen“. Abschließend ruft Feichtinger auf: „Wir empfehlen besonders auch den werdenden Vätern oder jenen, die es noch werden wollen, die Impfung im Anspruch zu nehmen. Somit schützen sie ihre schwangere Partnerin. Studien haben gezeigt Studien, dass die Impfung die Samenqualität nicht beeinflusst.“

Sie können sich für eine Impfung am 7.10.2021 für eine Impfung anmelden unter:

office @ wunschbaby.at

+43 1 877 77 75

Wann: 12-16 Uhr

Wo: Wunschbaby Institut Feichtinger, Lainzerstr. 6, 1130, Wien

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Julia Ecker

j.ecker @ juliaecker.at

+4369911955061